EU anuncia que no irá a la Cumbre del G20 porque "Sudáfrica hace cosas muy malas"

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS).- El Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, anunció el miércoles que no participará en la Cumbre del G20 que se celebrará la última semana de noviembre en la ciudad sudafricana de Johannesburgo porque, según considera, "Sudáfrica está haciendo cosas muy malas", en línea con las acusaciones vertidas por el Presidente Donald Trump sobre confiscación de tierras.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado que su "trabajo es promover los intereses nacionales de Estados Unidos, no malgastar el dinero de los contribuyentes ni mimar el antiamericanismo", según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Esta misma semana, Trump anunció que suspenderá "toda financiación futura a Sudáfrica", a quien acusó de cometer "una violación masiva de Derechos Humanos" por estar "confiscando tierras y tratando muy mal a cierta clase de personas".

Por su parte, su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, negó dichas acusaciones, y defendió que su país "es una democracia constitucional profundamente arraigada en el Estado de Derecho, la justicia y la igualdad".

Trump parece hacer referencia a la recientemente aprobada ley de expropiaciones que, según ha explicado Ramaphosa, "no es un instrumento de confiscación, sino un proceso legal (...) que garantiza el acceso público a la tierra de manera equitativa y justa, tal como lo guía la Constitución".

South Africa is confiscating land, and treating certain classes of people VERY BADLY. It is a bad situation that the Radical Left Media doesn’t want to so much as mention. A massive Human Rights VIOLATION, at a minimum, is happening for all to see. The United States won’t stand…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 2, 2025