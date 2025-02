EU no pidió agentes antidrogas en México, aclara Claudia. Tendremos cooperación, dice

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este jueves que México no permitirá la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en investigaciones en el territorio nacional e insistió en que lo que se acordó con el Gobierno de Estados Unidos (EU) es colaboración y coordinación para trabajar en materia de seguridad, pues el país, defendió, merece respeto a su soberanía.

"No. Colaboración, coordinación con todo el Gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahí tienen agencias, distintas agencias, pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. No, no. De lo que hablamos fue de la coordinación y realmente el resultado fue muy bueno porque ya habló el doctor [Juan Ramón] De la Fuente con el Departamento de Estado, con el Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Tuvieron una conversación, por lo que me informó el doctor De la Fuente, para ver cómo van a ser estos grupos de coordinación. Entonces va a haber buena coordinación, va haber buena colaboración, siempre en el marco de nuestras soberanías y el respeto a nuestros países", explicó la Presidenta ante una pregunta expresa de la prensa.