Gobierno dialogará con colectivo "Sin maíz no hay país" para revisar reforma: Claudia

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que su Gobierno no buscará apelar el fallo del panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que eliminó las restricciones al maíz transgénico en el país, y dio a conocer que secretarios federales se reunirán hoy con el colectivo "Sin maíz no hay país" para revisar la reforma que envió al Congreso para prohibir la siembra y proteger las especies endémicas de dicha planta mexicana.

"No. Vamos a cambiar la Constitución. Por eso es la reforma constitucional. El día de hoy hay una reunión. Hay algunos compañeros y compañeras de este trabajo histórico que se ha hecho de ‘Sin maíz no hay país’, que tiene algunos planteamientos de la reforma que se envió al Congreso. Entonces el día de hoy hay una reunión con el Secretario de Sader [Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural], Medio Ambiente, Rosaura [Ruiz Gutiérrez] para platicar con este grupo, con este equipo, para tener la certeza de que se está enviando adecuadamente esta reforma, que todos estemos de acuerdo, y que sea constitucional que no se pueda sembrar maíz transgénico en nuestro país", explicó Sheinbaum Pardo.