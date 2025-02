El Fiscal de Morelos pide desafuero de Cuauhtémoc Blanco por intento de abuso sexual

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Uriel Carmona, Fiscal General del Estado de Morelos, reveló este jueves, en una entrevista con Azucena Uresti, que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, debido a la denuncia de violación en grado de tentativa que pesa en su contra.

El Fiscal detalló al medio que la denuncia fue interpuesta por la media hermana del ahora Diputado federal, identificada como Fabiola "N", por un presunto ataque sexual cometido en diciembre de 2023 y descartó que se trate de un tema político.

"No se trata de un tema político, se trata de un familiar, de una media hermana. Nosotros desde el principio vimos esto con todo cuidado, con toda cautela para no proceder de manera ilícita y menos injusta", precisó ante los micrófonos de la emisión y añadió que existen al menos 10 carpetas de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco.

Durante la entrevista, Uriel Carmona pidió que no haya represalias ni ataques políticos o mediáticos en su contra, como titular de la Fiscalía, ni de la institución en su conjunto.

"Lo que esperamos en la Fiscalía de Morelos es que no haya ninguna represalia a nivel político en contra del Ministerio Publico, ni en contra del titular de la institución, que en este caso soy yo, porque tenemos la presión institucional de proceder en contra de toda aquella persona que atente en contra de la integridad de las mujeres, siempre lo hemos hecho", aseveró en la conversación con Uresti.

A la denuncia presentada por Fabiola "N", media hermana del exgobernador, se suman otras que las autoridades de Morelos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 13 de enero contra quienes resulten responsables, de la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por irregularidades que ascienden a 40 millones de pesos (mdp).

Lo anterior debido a anomalías en las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Económico; así como en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo. De las denuncias presentadas, cuatro son de materia penal y dos administrativas, de acuerdo con Edgar Maldonado, Consejero Jurídico de Morelos.

En entrevista con "Los Periodistas", la Gobernadora Margarita González Saravia aseguró que las investigación no forman parte de una persecución política en contra de Cuauhtémoc Blanco, sino que se trata de una revisión del uso de recursos públicos.

"No es una persecución política contra Cuauhtémoc, no es una persecución política, es un acto legal que estamos haciendo con toda responsabilidad de investigar cada una de las secretarías de Estado y los organismos descentralizados también que tienen que ver con el aspecto del manejo del recurso público. El recurso público es el pueblo y no tiene por qué desviarse hacia otro lado", dijo.