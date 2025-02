Estanislao fue a Jalisco a trabajar y desapareció. Temen que el narco lo reclutara

La familia exige acción de las autoridades para su búsqueda inmediata. Denuncian, a pesar de haber advertido a la Fiscalía sobre el peligro de un posible reclutamiento forzado, las autoridades han sido indiferentes.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Estanislao Paredes Arriaga, un repartidor de Uber de 34 años, desapareció en enero tras viajar a Jalisco, en busca de trabajo. Su familia teme que haya sido reclutado forzosamente por el crimen organizado y clama por ayuda para localizarlo. Denuncian que la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México ha mostrado indiferencia y que el agente investigador asignado ya ni siquiera responde a sus llamadas.

“Nunca pensamos que esto podría ocurrir. Tengo miedo de que el narco lo haya reclutado en Jalisco. Tememos que alguien lo haya visto vulnerable, necesitado y lo haya engañado con promesas de mejores ingresos, pero que al llegar allá le quitaran sus cosas y lo tuvieran amenazado. No sabemos si es así, pero queremos descartar cualquier posibilidad”, expresó su hermano Daniel en entrevista con SinEmbargo.

La familia denuncian que a pesar de haber advertido a la Fiscalía sobre el peligro de un posible reclutamiento forzado, las autoridades han sido indiferentes. “No han hecho la ficha de búsqueda, no han hecho absolutamente nada, tienes que estarlos presionando, tengo que ir a pedir apoyo a otras instituciones o con otras con otras personas con otros este colectivos”, lamentó Daniel.

Estanislao Paredes Arriaga trabaja como repartidor de la plataforma Uber desde hace cinco años. “Trabajaba de sol a sol, literal. Se iba temprano, llegaba siempre a la casa a las 12:30 de la noche. Él tenía como que su ruta. Nunca había pasado esto. Él, dentro de la plataforma de Uber, estaba en un muy buen estatus. Era muy buen repartidor”, relató Daniel.

Estanislao era padre de dos menores de edad: un hijo de 15 años y una niña de 13. Aunque estaba separado de su pareja, cumplía con el pago de la pensión para sus hijos. Sin embargo, la presión económica lo afectaba considerablemente y, según su hermano, solía endeudarse para poder cubrir sus gastos.

“No le iba mal, por lo que me cuentan los compañeros, pero no sabemos en qué invertía el dinero o a quién se lo daba. Lo que sí sabemos es que tenía problemas con la mamá de sus hijos. Se veía muy presionado por la situación económica, sobre todo porque se acercaba el quinceaños de su hijo. La mamá lo estaba presionando y él se endeudaba para poder sacar los gastos con sus hijos”, indicó Daniel.

Pese a esa carga, Estanislao no solía hablar de su situación con su familia. Fue hasta que compañeros y amigos de trabajo lo mencionaron que Daniel y sus padres supieron de las dificultades financieras que enfrentaba.

Saúl Gómez, del Movimiento Ni un Repartidor, informó que en lo que va del año han sido dos repartidores que han desaparecido. El primero es Gerardo Bañuelos Martínez, quien desapareció y fue localizado el pasado 2 de febrero sin vida en el parque Los Dinamos, en la Alcaldía Magdalena Contreras.

El día de su desaparición, Estanislao salió de su casa con documentos importantes, los cuales no fueron encontrados cuando la fiscalía los solicitó. “Nunca pensamos que iba a suceder esto. Tengo ese miedo de que lo haya reclutado el narco ahí en Jalisco”, expresó Daniel.

Antes de salir de casa, Estanislao mencionó a su familia que iba a buscar trabajo y que se dirigiría a un lugar sin señal. Se marchó el 13 de enero a las 9:10 de la mañana y llegó a su zona de trabajo en la Ciudad de México, en las colonias Roma-Condesa, Nápoles y Polanco. Más tarde, alrededor de las 15:00 horas, envió una foto a su compañero Moisés desde la Central del Norte, donde le indicó que iba a comprar un boleto para Zapopan.

A las 18:00 horas, envió otra imagen con el paisaje desde el autobús en ruta. Esa fue la última comunicación que tuvo con alguien. Moisés no cuestionó su viaje, pensando que quizá se trataba de unas vacaciones, ya que Estanislao nunca había salido de la ciudad. Sin embargo, al no recibir más respuestas, comenzó a preocuparse y trató de contactarlo sin éxito.

Al no obtener respuesta, Moisés decidió comunicarse con Daniel. “Fue cuando él me contactó para saber qué pasó, porque ya no sabía qué onda, por qué desapareció de esa forma tan repentina, porque él nunca faltaba a su trabajo”, narró Daniel.

El reporte de desaparición de Estanislao se activó el 19 de enero, casi una semana después. La demora se debió a que sus padres confiaron en que estaba trabajando, como él les había dicho. Daniel también trató de contactarlo durante esos días sin éxito. Finalmente, al notar la ausencia de comunicación, cuestionó a sus padres, quienes le explicaron que Estanislao había dicho que estaría fuera por tres días y que, al marcarles el lunes, mencionó que serían más de tres, ya que en el lugar donde estaba no había señal.

El 19 de enero, cuando Daniel intentó nuevamente comunicarse con su hermano sin obtener respuesta, sus padres comenzaron a alarmarse. Ese mismo día, compañeros de la plataforma Uber llegaron a su casa preguntando por Estanislao, preocupados porque no se había presentado a trabajar ni había dado aviso de su ausencia. Si ni siquiera sus amigos sabían nada, entonces algo estaba mal", recordó Daniel. “Ahí fue cuando yo me alarmé. Si no estaba en su trabajo y ellos no sabían nada, entonces él se había ido a otra parte. Entonces le dije a mi papá: ‘Sabes qué, se tiene que hacer ya la denuncia, ya hemos perdido mucho tiempo’. Si no hubieran llegado sus amigos, quizá habríamos perdido más tiempo”, relató Daniel.

Uno de los amigos de Estanislao llamó a Locatel, donde le proporcionaron un folio de reporte de desaparición. Ante la gravedad de la situación, Daniel dijo a los padres que debían acudir a la brevedad a interponer la denuncia .

La indiferencia de la Fiscalía

Desde la desaparición de Estanislao, repartidor de Uber, su familia ha enfrentado la indiferencia de la Fiscalía y la lentitud en la investigación, según relató su hermano Daniel.

El padre de Estanislao acudió el 18 de enero a la fiscalía para presentar la denuncia formal. Sin embargo, la fiscalía reclamó a la familia por haber dejado pasar tanto tiempo antes de reportar su desaparición.

“Nunca pensamos que iba a suceder esto, pensábamos que estaba trabajando”, concluyó Daniel, con la incertidumbre de no saber qué le ocurrió a su hermano. Su familia y amigos siguen buscándolo, esperando respuestas y justicia para Estanislao.

Daniel narró también que cuando su padre acudió a la Fiscalía de Personas Desaparecidas en busca de ayuda, en lugar de recibir la atención adecuada, lo enviaron a la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. "En la Fiscalía lamentablemente no le dieron atención como tenían que haberla dado. No le levantaron la ficha tal cual, solamente lo mandaron con un policía de investigación y hasta ahí. Entonces mi papá tampoco sabía cómo actuar, no tenía cabeza, fue cuando tuve que tomar yo el caso para empezar a presionar", narró Daniel.

El hermano de Estanislao decidió tomar él mismo el caso, fue directamente a la Fiscalía y dejó claro que el trato debía ser con él. Pidió a los agentes de investigación información sobre su hermano, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad, pero no recibió respuesta. "Pregunté cuándo me iban a enviar la información, pero el agente nunca me mandó nada y ya nunca me contestó ni mensajes ni llamadas. Le pedí la información del C5 y las sábanas de llamadas para rastrear las llamadas, pero hasta ahora no me responde nada", señaló.

Para tratar de obtener datos, Daniel acudió a las oficinas de Uber, con la intención de conocer si su hermano se dio de alta en Guadalajara como repartidor o si, al llegar a la central, tomó un Uber a otro destino. Sin embargo, la información sobre su hermano sigue sin esclarecerse y la investigación avanza con lentitud. "Aquí la información está tardando demasiado, es mucha incertidumbre. Entonces los únicos que me han apoyado, mandando oficios, son los de la Comisión de Búsqueda de Personas en Ciudad de México", indicó.

Desde la Comisión de Búsqueda le informaron que enviarían un oficio a Guadalajara para obtener datos sobre su posible llegada a la central de autobuses, donde debió identificarse con su INE al comprar un boleto. "Estoy en espera de todo eso, como que eso ya es el último jalón para saber si está en ese lugar", detalló Daniel.

La Fiscalía, sin embargo, ha mostrado indiferencia ante la posibilidad de que Estanislao haya sido reclutado con engaños para trabajos falsos. "La Fiscalía ha sido muy indiferente en ese punto. De alguna manera te hacen sentir como que casi casi es su problema. No han hecho la ficha de búsqueda, no han mandado los aspectos que yo requiero para entrarle al norte o para que las centrales de autobuses me den información. No han hecho absolutamente nada, tienes que estarlos presionando", denunció.

Daniel también señaló que, ante la inacción de la Fiscalía, ha tenido que recurrir a otras instituciones y colectivos como el Movimiento Ni un Repartidor Más, quienes sí lo han apoyado. Además, ha cubierto de su propio bolsillo los gastos de la búsqueda. "Yo tengo que estar pegando folletos, yo tengo que estar haciendo lonas para pegarlas, para que lo vayan identificando".

Finalmente, Daniel hizo un llamado a las autoridades para que actúen en la búsqueda de su hermano, quien es padre de dos hijos. "A las autoridades, como siempre, la burocracia está de por medio para poder hacer su trabajo. Yo les pido el apoyo para localizar a mi hermano. Mi hermano no tiene ningún vicio. Yo solamente pido empatía a las autoridades para tomar este caso y que realmente lo busquen, que hagan algo para poderlo encontrar. Yo no voy a dejarlo de buscar y espero el apoyo de las mismas autoridades".

También pidió el apoyo de la ciudadanía en caso de que alguien tenga información sobre Estanislao, describiéndolo como una persona extrovertida, con cicatrices visibles en los párpados, los labios y los dedos, y que actualmente lleva el cabello rapado.

