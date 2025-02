¿Qué ve el pueblo en la Presidenta Claudia?

https://www.youtube.com/watch?v=TCKtF_cNi-Q&ab_channel=SinEmbargoAlAire

En lo más profundo del círculo rojo edificado en las redes sociales, y particularmente en la red social “X”, la más salvaje y canalla en la actualidad, no hay compasión ni respeto para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues la corte de odiadores profesionales que la agrede diariamente en los medios convencionales, se expresa con mayor agresividad y procacidad en internet. En esta cruzada de odio participan intelectuales orgánicos del viejo régimen; periodistas financieramente defenestrados por la nueva administración federal; medios de comunicación que perdieron influencia, privilegios y negocios; empresarios que nunca aprendieron a hacer negocios legítimos, sin el amparo del poder público; legisladores de la extraviada oposición, y una minoría ruidosa que se asume ideológicamente contrarios al proyecto de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, hay una realidad paralela, en la que está el pueblo, que en la mayoría de los casos no ve noticias en los medios convencionales, que no les cree y que además tiene sus propias redes de información. Ese pueblo mayoritario, cuyas percepciones son incomprensibles para la oposición y para la derecha delirante, juzga que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró el primer trimestre de su joven Gobierno con una aprobación superior al 80 por ciento. Y curiosamente, estos altos registros los reflejan algunos medios convencionales que no tienen mucha consideración o respeto por la primera mandataria.

El jueves 2 de enero del 2025, el periódico El Financiero publicó una encuesta en la cual el 87 por ciento de la población entrevistada dijo que esperaba, con mucho optimismo, que el 2025 fuera un año mejor para nuestro país, bajo el mandato de Sheinbaum Pardo. Fue una encuesta nacional telefónica a 800 mexicanos adultos en las 32 entidades federativas del país, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de más menos 3.5 por ciento.

El miércoles 8 de enero del 2025, la consultora De las Heras-Demotecnia publicó su trabajo demoscópico en el cual captó que 80 por ciento de los entrevistados expresó que apoyaba la gestión de Claudia Sheinbaum. Fue una encuesta en vivienda, cara a cara a 1,000 personas mayores de 18 años, en todo el país, entre el 3 y el 6 de enero del 2025.

Un día después, el jueves 9 de febrero del 2025, la consultora Enkoll presentó una encuesta realizada para el periódico español El País y para el Grupo W Radio, en la cual el 80 por ciento de los entrevistados expresó su apoyo a la administración de Sheinbaum Pardo. Fueron 1,203 entrevistas efectivas a hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente, en sus hogares, cara a cara, entre el 3 y el 5 de enero de 2025.

Ese mismo jueves 9 de enero del 2025, la consultora Buendía y Márquez también dio a conocer los resultados de su encuesta, a 1,000 personas de 18 años y mayores, entrevistadas entre el 2 y el 6 de enero, de las cuales, el 77 por ciento le dio su aprobación a la Presidenta Sheinbaum Pardo.

El pasado martes 4 de febrero del 2025 el periódico El Financiero, de la Ciudad de México, publicó los resultados de una encuesta nacional vía telefónica a 900 mexicanos adultos de las 32 entidades del país, entre el 8 y el 27 de enero del 2025, en la cual el 81 por ciento dijo que apoyaba a Claudia Sheinbaum. Lo que resulta incomprensible para la oposición es que la mayoría del pueblo respalda a la Presidenta, porque se siete representado y apoyada por su Gobierno.

En estos tiempos de ideologías extraviadas y convicciones frágiles, bien harían los políticos en recordar los consejos de Nicolás Maquiavelo, en su tratado sobre política y Gobierno llamado El Príncipe, publicado en 1513, quien describe los compromisos del gobernante, quien tendría que optar entre servir al pueblo, a la mayoría, o a las cofradías minoritarias privilegiadas: “Un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo, porque son muchos los que lo forman; a los nobles, como se trata de pocos, le será fácil (…) Lo peor que un príncipe puede esperar de un pueblo que no lo ame es el ser abandonado por él”.

Advierte el filósofo florentino: “El que llegue a príncipe mediante el favor del pueblo debe esforzarse en conservar su afecto, cosa fácil, pues el pueblo sólo pide no ser oprimido. Pero el que se convierta en príncipe por el favor de los nobles y contra el pueblo, procederá bien si se empeña ante todo en conquistarlo, lo que sólo le será fácil si lo toma bajo su protección”.

En los años previos a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, la narrativa referida al Gobierno, con sus muy honrosas excepciones, siempre fue complaciente, sumisa y deliberadamente manipulada, para ocultar los excesos, abusos y corruptelas que se cometían desde el poder.

Los medios eran una caja de resonancia para elogiar las grandes obras y los grandes avances de los gobiernos. Los privilegios de los cuales gozaban los medios de comunicación, o mejor dicho, los dueños de las grandes corporaciones informativas, estaban vinculados a los grandes negocios que se podían hacer con el dinero público, que no estaban sólo reducidos a la esfera de la publicidad oficial y a los disimulados subsidios que se otorgaban a los dúctiles, los complaciente, los cínicos y los mentirosos, que torcían la verdad para disfrutar de su muy rentable connivencia con el poder público en turno, mientras se ocultaba la verdad al pueblo.

Entre 2007 y 2018, los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) y del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) gastaron en publicidad oficial, en números redondos, 116 mil millones de pesos, según reseña Artículo 19, en su Informe anual 2018, intitulado “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, presentado en la Ciudad de México el 2 de abril de 2019.

Calderón Hinojosa gastó en publicidad oficial, entre 2007 y 2012 más de 56 mil millones de pesos, mientras que Peña Nieto, para el mismo propósito, destinó más de 60 mil millones de pesos, que lubricaron una muy complaciente y redituable relación con la mayoría de los más poderosos medios o grupos de comunicación.

En 2018, en su último año de Gobierno, Enrique Peña Nieto gastó en publicidad 12 mil 202 millones de pesos; en 2019, el primer año de su administración, Andrés Manuel López Obrador sólo dispuso de 3 mil 997 millones de pesos para publicidad oficial. Una disminución del 67.25 por ciento en el gasto de publicidad en medios, según documentó la Organización Artículo 19 en un informe publicado el 9 de septiembre del 2024. Por eso muchos comunicadores y medios de comunicación siguen enojados con el Gobierno de la Cuarta Transformación y la administración que pretende construir el segundo piso de ese proyecto. Por eso no cesan los ataques contra Sheinbaum Pardo.

López Obrador dijo el sábado 1 de julio del 2023 en el Zócalo, en el quinto aniversario de su triunfo electoral por la Presidencia de la RepúbLIca: “Actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares cuando menos un Programa de Bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Y los cinco millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones, también se han beneficiado, porque nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno”.

Mucho del dinero que se utilizaba para lubricar negocios privados con bienes públicos, de impuestos evadidos o perdonados, que apapachaba y enriquecía a algunos periodistas y medios de comunicación, se destina ahora para atemperar las carencias del pueblo. El pueblo apoya a la administración de Sheinbaum Pardo no por los apoyos sociales y por el dinero que recibe, sino porque siente que su Gobierno verdaderamente lo toma en cuenta, lo apoya y tiene una preocupación sincera por sacarlo de su postración. Por supuesto, eso no lo entienden las minorías privilegiadas que desean recuperar el poder al costo que sea, aún por el camino de la conjura y la traición a la Patria.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.