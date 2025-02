Marianne "N" será juzgada por lesiones calificadas; podría recibir condena de 5 años

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ -CdMx) informó que la influencer Marianne "N", acusada de atacar con un arma blanca a Valentina Gilabert, otra creadora de contenido, será juzgada bajo la figura de lesiones calificadas.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso y prisión preventiva como medida cautelar.

Los abogados de la acusada pidieron la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas y preparar su defensa. Mientras tanto, Marianne "N" continuará en internamiento preventivo hasta la próxima audiencia.

La agresión ocurrió el 5 de febrero en un departamento del desarrollo Park Pedregal. De acuerdo con Ernesto Gilabert, padre de la víctima, Marianne "N" habría apuñalado a Valentina entre 13 y 14 veces. Las heridas afectaron órganos vitales y una de sus manos, por lo que fue hospitalizada de urgencia.

Las autoridades confirmaron que mantienen contacto con la defensa de la víctima.

Por su parte, Ayrton Marín, abogado de Valentina, declaró en una entrevista para Nmas que su clienta permanece intubada en un coma inducido, en terapia intensiva, tras la brutal agresión que sufrió.

Asimismo, Marín reveló que Marianne "N", al ser menor de edad, podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión, ya que la Ley contempla protecciones específicas para menores en situaciones como esta.

Después de la detención de la influencer, se filtraron audios en redes sociales en los que presuntamente amenaza a otras personas. En uno de estos audios, se le escucha advertir que tiene "amigos narcos" y que puede causarles daño si interfieren con su círculo social.

"Soy Marianne, neta no te va a convenir que te metas con nosotros porque yo tengo un chin... de paro y tú lo sabes. He quemado un chin... de gente y entonces no te conviene que te metas con ellas. Yo digo que le vayas bajando de hue...s, que bajes las cosas porque neta te va a ir muy mal. Tengo hasta amigos narcos que te pueden hacer cosas, mejor bájale de hue...s porque tengo muchas amistades...", se escucha en la grabación.