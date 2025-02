El "Cuau" se defiende: Opositores me persiguen y no prueban nada, así es la política

Cuauhtémoc Blanco afirmó que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política y aseguró que no se ha demostrado nada en su contra.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, salió este viernes a defenderse contra las acusaciones que enfrenta por presunto abuso sexual y dejó claro que no pedirá licencia como Diputado federal ante la petición de desafuero.

En una rueda de prensa realizada esta tarde, el Diputado Blanco afirmó es víctima de una campaña de desprestigio desde su incursión en la política.

"Desde que entré, me criticaban por ser 'futbolista'," aseguró Blanco. "Así es la política, me agarraron de piñata", resaltó el exgobernador al sostener que los ataques en su contra no son más que una estrategia de sus opositores para desacreditarlo y desviar la atención de los problemas reales que enfrenta el estado.

"Es claro que los opositores me persiguen y no prueban nada," declaró el legislador morenista. "Así es la política, llena de calumnias y ataques sin fundamento."

Cuauhtémoc Blanco negó que la remoción del ex fiscal de #Morelos haya sido en su defensa. Sostiene que Uriel Carmona pidió su desafuero, porque él lo denunció antes por extorsión. Además niega la acusación por presunto abuso sexual; argumenta que la denunciante No es(1) pic.twitter.com/jXjDXAzVxB — Tlaulli Rocío Preciado (@Tlaorocio) February 7, 2025

El exmandatario estatal, quien se ha visto envuelto en varias investigaciones durante su mandato, sostuvo que todas los señalamientos son infundados y carecen de evidencia sólida.

"Hasta ahora, no han podido demostrar nada en mi contra," afirmó con convicción.

Asimismo, el también exfutbolista acusó que la reciente destitución del Fiscal Uriel Carmona Gándara es un ejemplo más de la manipulación política. "Están utilizando estas estrategias para desviar la atención y cubrir sus propios errores", acusó.

En su defensa, Cuauhtémoc Blanco reiteró su compromiso con el pueblo de Morelos y su determinación para seguir luchando por la justicia y la transparencia en el estado: "No me voy a rendir ante estos ataques. Seguiré trabajando para demostrar mi inocencia y para que la verdad salga a la luz."