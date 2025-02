Trump busca absorber Canadá porque es la manera fácil de sacarnos minerales: Trudeau

Trudeau comentó al selecto grupo de asistentes a su cumbre económica de puerta cerrada su plan de no asumirse como parte del problema del tráfico de fentanilo, sino como víctima. Esto permite a Canadá apuntar la ira de Estados Unidos hacia México y China.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– El Primer Ministro Justin Trudeau dijo este viernes en una cumbre económica a puerta cerrada que cree que el Presidente estadounidense Donald Trump va en serio con su idea de anexar Canadá, y que esto se debe a su deseo de quedarse de las reservas de minerales críticos con los que cuenta, revelan varios medios, entre ellos The New York Times y The Globe and Mail.

Y advirtió: “Pero Trump tiene en mente que una de las formas más fáciles de hacerlo [saquear Canadá] es absorbiendo nuestro país. Y es algo real”.

Trudeau hizo los comentarios ante una audiencia de unos 200 líderes empresariales, expertos comerciales y ejecutivos sindicales en Toronto que se han reunido para trazar formas de impulsar el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones ante la amenaza inminente del proteccionismo estadounidense.

Trump ha propuesto repetidamente a Canadá, en los últimos meses, que podría evitar los aranceles si aceptaba una unión política con Estados Unidos. Se ha referido burlonamente a Trudeau como el “Gobernador del estado número 51”. Los comentarios del Primer Ministro se hicieron a puertas cerradas en la cumbre económica después de que se les pidió a los medios que abandonaran la sala. Fueron reportados por primera vez por el Toronto Star. Luego por otros medios.

Trudeau dejó en claro que no consideraba que las declaraciones de Trump fueran una broma y que cree que la anexión es algo que Canadá debe tratar como una amenaza seria, reporta The New York Times.

El Primer Ministro canadiense cree saber por qué Trump codicia a Canadá: “Sugiero que la administración Trump no solo sabe cuántos minerales críticos tenemos, sino que esa puede ser la razón por la que siguen hablando de absorbernos y convertirnos en el estado número 51”, dijo Trudeau en una reunión de ejecutivos de empresas y líderes empresariales en Toronto, según personas en la sala que escucharon sus comentarios. “Son muy conscientes de nuestros recursos, de lo que tenemos, y quieren enormemente beneficiarse de ellos”.

Canadá alberga 31 minerales considerados críticos para su uso en diversas industrias, incluidas las baterías de automóviles eléctricos, los paneles solares y los semiconductores, dice The Globe and Mail. De ellos, Canadá está dando prioridad al litio, el grafito, el níquel, el cobre, el cobalto y los elementos de tierras raras como parte de una estrategia para posicionarse como líder en la transición global hacia el abandono de los combustibles fósiles. La cadena de suministro está profundamente integrada y la salud de la economía estadounidense depende de Canadá, dijo François-Philippe Champagne, Ministro de Industria de Canadá.

Trudeau comentó al selecto grupo de asistentes a su cumbre económica su plan de no asumirse como parte del problema del tráfico de fentanilo, sino como víctima. Esto permite a Canadá apuntar la ira de Estados Unidos hacia México y China.

“Necesitamos ser muy cuidadosos sobre cómo continuar interactuando estrechamente con los Estados Unidos para presentar el caso y demostrar que Canadá es responsable de una pequeña parte del problema del fentanilo en América del Norte pero que también estamos amargamente afectados por esta tragedia”, dijo Trudeau a los líderes empresariales, de acuerdo con The New York Times.

Cuando más tarde se le preguntó sobre la interpretación de Trudeau de los motivos de Trump, el Ministro de Empleo, Steven MacKinnon, dijo que la sensación que obtuvo de la cumbre y de los allí reunidos es que “Canadá es libre, Canadá es soberano y Canadá elegirá su propio destino, muchas gracias”. Así lo reseña The Globe and Mail. La Ministra de Transporte, Anita Anand, dijo que los canadienses están unidos en el rechazo a la anexión. “No se tocará el paralelo 49”, dijo, en referencia a la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

Beth Burke, directora ejecutiva del Consejo Empresarial Canadiense-Americano, dijo que los estadounidenses no toman en serio las declaraciones de Trump sobre la toma de posesión de Canadá. Dijo que la gente en Estados Unidos ve la persistente mención de la anexión por parte del presidente como una “posición de negociación y de pose y de uso de la misma como palanca en la conversación”.

Dijo que Canadá puede usar el acceso a sus abundantes minerales críticos como palanca en las próximas renegociaciones del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que se renovará en 2026.