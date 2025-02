Reportero mexicano que cubría el Super Bowl LIX fallece en EU; detienen a sospechosa

Los Ángeles, 7 de febrero (LaOpinión).- Una mujer, identificada como Danette Colbert y quien tiene 48 años, fue detenida por la Policía de Kenner, tras la muerte del reportero mexicano Adan Manzano.

De acuerdo a información, obtenida por DailyMail, la señalada fue detenida la tarde del jueves, sin que, hasta el momento, se haya aclarado si tuvo o no que ver con la muerte del reportero de 27 años.

Su detención se produjo después de que el miércoles fuera vista conviviendo y dejando el hotel donde se hospedaba el hoy fallecido y donde fue hallado sin vida horas más tarde.

Las autoridades señalaron que los análisis para determinar las causas de la muerte de Manzano podrían tardar algunos días, pero ya compartieron que su cuerpo no presenta signos de violencia, por lo que solo están a la espera de los exámenes toxicológicos para confirmar o descartar hipótesis, pues se cree que pudo ser drogado.

El arresto de la señalada se produjo luego de que fuera sorprendida usando las tarjetas del hoy occiso en diversos establecimientos de Nueva Orleans.

Danette Colbert, quien cuenta con antecedentes penales por drogar hombres y por otros delitos, está siendo acusada por los delitos de fraude bancario, fraude informático, transmisión ilegal de fondos monetarios, robo de carteras, entre otros, informó Mark McCormick, subjefe del Departamento de Policía de Kenner.

Danette Colbert, of Slidell, was busted after police discovered she was allegedly using sports journalist Adan Manzano’s credit card at stores — and was later captured with him in surveillance camera footage pic.twitter.com/PjclTuitJc

— Doug M (@DougM52019872) February 7, 2025