Cosimo Pizzeria, auténticos sabores italianos para disfrutar en la Ciudad de México

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La gastronomía italiana se caracteriza por ser abundante, colorida y con muchos sabores, pero sin duda, uno de los platillos que se tiene que mencionar al hablar del tema es la pizza. La Ciudad de México cuenta con opciones para disfrutar de la pizza y otros platillos italianos, una de ellas es Cosimo Pizzería, un restaurante que hace poco abrió sus puertas en Santa María la Ribera y que cuenta con tradición y auténticos sabores.

Cristina Cialona platicó con Mundano de SinEmbargo acerca de Cosimo y de lo que se necesita para que los comensales disfruten de su estancia en un restaurante.

Este es un proyecto alterno a María Ciento 38, creación también de Cristina y su familia, en el que los sabores italianos son el hilo conductor de una comida con amigos, una cena con los seres queridos o una tarde fresca. Para que Cosimo se materializará hubo un proceso detrás que, de acuerdo con Cristina ha sido cansadísimo, a veces frustrante y al mismo tiempo maravilloso, ya que no es sencillo abrir nuevos espacios, darse a conocer e incluso pasar por una pandemia.

"El abrir nuevos espacios, el darte a conocer, el volverte restaurantero. Yo no era restaurantera; aprender ha sido muy pesado, pero tan gratificante, porque que alguien venga como vinieron y me dijeron: 'De verdad, nunca había tenido una experiencia como esta', o alguien que me diga, 'Yo no como berenjena' y que pruebe las berenjenas de aquí y diga: '¿Qué es esto?' y sí, ahora vienen y piden berenjena. Eso es lo que yo más quería", explicó Cialona.