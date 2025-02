Kanye West se declara abiertamente pronazi, racista, antiwoke, y antifeminista en X

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio).- Después de acaparar todas las miradas en los Grammy acompañado de una prácticamente desnuda Bianca Censori, Kanye West ha vuelto a protagonizar una nueva polémica. El rapero ha compartido unas controvertidas declaraciones en X, en las que de nuevo aseguró ser un gran admirador de Adolfo Hitler y un "nazi" y "racista" convencido.

Kanye, quien cambió legalmente su nombre a Ye, publicó: "Adoro a Hitler. Y ahora qué". Posteriormente agregó: "Soy nazi". El cantante ya fue acusado de antisemitismo en 2022 después de hacer una serie de comentarios, por los que pidió disculpas. Sin embargo, ha vuelto a sacar el tema en X. "Nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos", dijo. "Soy racista, los estereotipos existen por un motivo y son ciertos", añadió.

West también hizo referencia al saludo de Elon Musk en la investidura de Donald Trump, que muchos aseguraron que era un saludo nazi. "Elon me robó el estilo nazi en la inauguración", tuiteó.

"Tengo dominio sobre mi esposa. No es una feminista woke. Ella está con un millonario, ¿por qué escucharía a cualquiera de ustedes, tontos? La gente dice que el look de la alfombra roja fue su decisión. Sí, no la obligo a hacer nada si ella no quiere, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación", añadió al respecto.