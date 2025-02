ENTREVISTA ¬ El Fiscal de Morelos tiene varias demandas y eso nos ayudó: Gobernadora

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Uriel Carmona, exfiscal general del estado de Morelos, quien fue destituido de su cargo, cuenta con varias demandas en su contra por obstrucción de justicia, encubrimiento por favorecimiento y tortura, situación que facilitó su desafuero, aseguró Margarita González, Gobernadora de Morelos.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la Gobernadora morenista reiteró que Carmona cuenta con varios procesos.

"Él tiene demandas federales, va a firmar por estas demandas, este es uno de los motivos por el cual pudimos lograr el desafuero porque unas de las premisas para desaforar a un Fiscal tienen que ver con el hecho de que no tenga ningún proceso judicial y él lo tiene. Además de la falta de resultados, no solamente en el caso de Ariana, hay muchos feminicidios que no se han investigado".