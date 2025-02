El estigma

Palo dado, ¡ni Dios lo quita! -reza el refrán para referirse a una acción o una decisión realizada y asumir las consecuencias tanto para que quien emite, como para el que recibe.

Y es que el comunicado emitido el sábado pasado por la Casa Blanca lo dice expresamente cuando señala contundente: "El Gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en su conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses".

Esta declaración no tiene precedente. Queda vigente pues después de la charla que sostuvieron Claudia Sheinbaum y Donald Trump, los secretarios de la nueva administración estadounidense no le han quitado ni una coma, sino por el contrario, la refrendan.

Y esta tesis, ya le dio la vuelta al mundo, ganando primeras planas de los diarios y noticieros más importantes del mundo democrático.

Trump, sabe, que la narcopolítica mexicana es una llaga que supura pus y por eso, la esgrime, la ventila, la retira para volver a sacarla. Sabe, qué con la amenaza de los aranceles, tiene la llave para obtener casi todo de su contraparte y como ejemplo indubitable, están los 10 mil elementos de la Guardia Nacional que han sido trasladados a la frontera norte “desde estados que registran los menores índices de violencia” para cumplir el acuerdo con el residente de la Casa Blanca. Qué ya es mucho.

Y siendo mucho, aparece un avión espía recorriendo las alturas del litoral del mar de Cortés y al día siguiente, tres barcos militares navegan frente a las costas de Baja California, y desde el púlpito de Palacio Nacional, se pone en operación una estrategia de control de daños que va de la minimización hasta la aceptación, pero, siempre, considerándolo irrelevante.

No se sabe que el canciller Juan Ramón De la Fuente haya emitido una de las notas diplomática que tanto le gusta presumir “exigiendo” una explicación de esos desplazamientos militares en el noroeste del país y si no la ha emitido, es porque lo ocurrido, probablemente, se inscribe en los acuerdos signados en la conversación sostenida entre Sheinbaum y Trump o no, le creo a la presidenta, sino que empieza a tomar forma en acciones la definición trumpista de “narcoterrorismo” que en la historia reciente de EU da manos libres para avasallar soberanías o ¿ya se olvido Pakistán que refugiaba a Osama Bin Laden? Buscan mandar un mensaje a los líderes de los cárteles de la droga y, al menos el Cártel del Golfo, ha salido a decir que no pretenden atacar objetivos estadounidenses.

Y esto pudiera haberse tratado o no, en esa conversación, de la que solo conocemos la versión de la presidenta de México y por eso, se le minimiza, incluso se pone en operación el distractor Norma Piña, quien, ¡qué escándalo mediático!, siendo presidenta de la Corte no fue invitada a los actos conmemorativos de la Constitución.

Pregunto ¿estas operaciones o no, son parte de los acuerdos a los que llegaron Sheinbaum y Trump?, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense ha dado a conocer a sus gobernados todo lo acordado aun, con el costo político para su partido, ceder en casi todo teniendo en octubre elecciones parlamentarias.

Y donde, por cierto, México sale raspado porque Trudeau no tuvo problema en reconocer a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Algo, que el gobierno mexicano, no quiere aceptar porque “no ayuda” aun, cuando entre los países del T-MEC, en el nuestro, es donde ocurren más eventos “narcoterroristas” con alto costo en vidas y hasta podríamos decir con certeza, conforme a las cifras que maneja el propio Trump, es equivalente a las muertes anuales por consumo de fentanilo en Estados Unidos. Algo así como 200 mil fallecidos de cada lado de la frontera.

De ahí que será importante lo que suceda en el resto del mes, tanto por lo que haga EU como por lo que haga o deje de hacer nuestro gobierno.

Y llevar a marzo la amenaza de la subida en los aranceles y difundirlo como un triunfo de nuestra diplomacia como lo han hecho medios de comunicación ad hoc que lo atribuyen a la “cabeza fría” y al “temple” de la presidenta Sheinbaum, sin reconocer que esa estira y afloja, es parte del ABC de toda negociación bilateral y Trump sabe su juego dialéctico cuando le pregunta a Sheinbaum ¿Cuánto? quieres de prórroga.

Y ella, al poner un mes se ahorcó, porque en 30 días, difícilmente cambiara lo existente en migración y tráfico de fentanilo. Basta ver lo obtenido en la primera semana.

En tanto, los grandes e influyentes periódicos estadounidenses que se la jugaron con la candidata demócrata Kamala Harris, quieren utilizar la prórroga como síntoma de debilidad de Trump por no cumplir ipso facto sus amenazas arancelarias contra México y Canadá, y en esa lógica salen aplaudir, sin embargo, está apreciación sobre Trump es errónea cuando da lamentablemente lecciones al mundo sobre cómo se utiliza el poder imperial.

Y en México, los medios adictos a la versión oficial, solo falta que digan abiertamente que Claudia rindió a Trump. Lo cierto es que a Claudia se le vio exultante luego de haber conseguido la prorroga de un mes y, quizá, esa alegría es legítima pues no todos lo logran, sin embargo, ahí está, el avión espía y las embarcaciones de guerra en aguas internacionales que da la pauta para lecturas menos complacientes.

Vamos, ahí están, los claros oscuros de la conversación que sostuvieron o no los dos mandatarios y si lo de las naves y embarcaciones no estuvo incluido en ella, peor, nuevamente Trump se saltó la cerca por la derecha y con ello, lo que deja de entrada es el palo, el estigma, de un narco gobierno, en vía de convertirse en una autocracia narca. Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/ Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

