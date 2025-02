La portada de TIME trae a Elon Musk en el escritorio de Trump. Alguien está molesto

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La portada más reciente de la revista TIME ha causado revuelo al mostrar a Elon Musk sentado detrás del emblemático Resolute Desk de Donald Trump. Según el New York Times, el Presidente de Estados Unidos no parecía estar muy divertido con esta representación.

La imagen comenzó a generar polémica el viernes durante la reunión de Trump con el Primer Ministro japonés, Shigeru Ishiba. Una periodista interrumpió la sesión para preguntarle al mandatario estadounidense si tenía alguna "reacción" a la nueva portada de la revista. La reportera explicó que TIME mostraba a "Elon Musk sentado detrás de su escritorio".

Trump, visiblemente incómodo, respondió con insistencia: "No". Miró al suelo mientras el traductor relataba la conversación al Primer Ministro Ishiba en japonés. Posteriormente, Trump soltó con cierto sarcasmo: "¿La revista TIME todavía está en el negocio? Ni siquiera lo sabía". Los presentes se rieron nerviosamente.

En la portada de TIME, Musk está sentado sonriendo y sosteniendo una taza de café detrás del enorme escritorio, flanqueado por una bandera estadounidense y la bandera presidencial. La imagen está ubicada sobre un fondo rojo brillante.

El artículo que acompaña a la portada, de Simon Schuster y Brian Bennett, profundiza en la despiadada campaña de Musk que ha dejado a “millones de empleados gubernamentales [a] merced de Musk”.

Es poco probable que Trump desconociera la existencia de la revista, dado que su rostro apareció en la portada hace apenas dos meses cuando fue nombrado "Persona del Año". En esa ocasión, Trump hizo sonar la campana en la Bolsa de Nueva York frente a una versión ampliada de la portada.

El mandatario estadounidense ha mostrado una fijación de larga data con las portadas de TIME al usarlas como indicador de estatus e incluso creando versiones falsas en las que aparecía él mismo. En 2017, una portada de la revista con su asesor Stephen K. Bannon, titulada "El Gran Manipulador", también molestó a Trump.

Reporter: "Mr. President, do you have a reaction to the new Time Magazine cover that has Elon Musk sitting behind your resolute desk?"

Trump: "No…Is Time magazine still in business? I didn't even know that."

loooooooooool pic.twitter.com/SQlM2aPcdx

— Being Libertarian (@beinlibertarian) February 7, 2025