VIDEO ¬ "¿Avanzas o te avientas 5 años de cárcel?": Pasajera amenaza a un conductor

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Un video viral en redes sociales muestra a una mujer amenazando con denunciar por acoso a un conductor de aplicación tras una discusión dentro del vehículo. El caso ha generado indignación y debate sobre falsas acusaciones.

El pasado 7 de febrero, un video en TikTok mostró a una pasajera exigiendo agresivamente al conductor que acelerara. Ante su negativa, la mujer lo amenazó con denunciarlo de acoso sexual.

La grabación, realizada por la cámara interna del vehículo, muestra cómo la pasajera insiste en que el chofer avance y lo insulta por su forma de manejar.

Tras varios minutos de hostigamiento, el conductor decide detenerse y pedirle que se baje. Sin embargo, la mujer se niega, aumentando la tensión dentro del auto.

"No me voy a bajar, te voy a reportar. Apúrate, aprende a manejar que tengo que llegar a mi trabajo. No sabes manejar, yo no me voy a bajar", exclama la usuaria.