Israel y Hamás intercambian prisioneros: tres rehenes israelíes por 183 palestinos

Madrid, 8 de febrero (EuropaPress) - El movimiento islamista palestino Hamás ha puesto en libertad este sábado a otros tres rehenes israelíes en lo que se trata del comienzo del quinto intercambio por prisioneros palestinos desde el inicio del alto al fuego en la Franja de Gaza.

Los rehenes son Or Levi, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami, tres hombres de 34, 52 y 56 años, respectivamente, secuestrados por el grupo islamista durante los ataques del 7 de octubre de 2023, detonante de la ofensiva israelí contra Gaza y la posterior guerra regional.

Todos ellos fueron entregados, siguiendo el procedimiento habitual, a un convoy de Cruz Roja luego de una ceremonia realizada esta vez en la céntrica localidad gazatí de Deir al Balá.

Después la Cruz Roja trasladó a los liberados a un puesto militar israelí donde serán sometidos a una primera evaluación médica.

El Gobierno israelí confirmó poco después que la Cruz Roja puso a los liberados en manos de las fuerzas militares israelíes.

Las imágenes captadas por las cámaras del movimiento islamista revelaron a tres liberados pálidos y delgados que se desplazaron con enormes dificultades a un podio donde fueron presentados a la población antes de su traslado a las furgonetas de la Cruz Roja.

El Presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó lo que ha descrito como un "espectáculo cínico y cruel" y asegurado que "esto es lo que parece un crimen contra la Humanidad".

Las familias de los liberados también expresaron su consternación ante el demacrado estado de los tres rehenes, tal y como se ha visto durante una ceremonia que el Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos ha denunciado como especialmente "perturbadora".

"Se trata de otra prueba clara y dolorosa que no deja lugar a dudas de que no hay tiempo que perder para liberar a los rehenes", manifestó la organización en un comunicado recogido por el Times of Israel.

Por su parte, Israel liberará este sábado a un total de 183 presos palestinos, según han precisado las autoridades impuestas por Hamás.

This is what a crime against humanity looks like!

The whole world must look directly at Ohad, Or, and Eli—returning after 491 days of hell, starved, emaciated and pained—being exploited in a cynical and cruel spectacle by vile murderers. We take solace in the fact that they are…

