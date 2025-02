Autoridades de EU elevan a 10 la cifra de muertos por accidente de avioneta en Alaska

Madrid, 8 de febrero (EuropaPress).- La Guardia Costera estadounidense ha confirmado este sábado la localización de los restos de la avioneta siniestrada el pasado jueves cerca de Nome, en Alaska, y ha confirmado que no hay supervivientes entre los diez pasajeros.

“La Guardia Costera ha terminado la búsqueda del avión desaparecido tras hallarlo a unas 34 millas al sureste de Nome. Tres individuos estaban dentro, fallecidos. Las otras siete personas que se cree que estaban en el aparato estarían dentro, pero en estos momentos no son accesibles, debido al estado del avión. Nuestras sentidas condolencias por los afectados por este trágico incidente", ha publicado la Guardia Costera en redes sociales.

El avión, una avioneta Cessna 208B Grand Caravan de Bering Air, partió el jueves por a las 14:37 horas de Unalakleet con destino Nome. Desapareció de las pantallas de radar a las 15:16 horas.

#UPDATE (1/2) #USCG has ended its search for the missing plane after the aircraft was located approx. 34 miles southeast of Nome. 3 individuals were found inside and reported to be deceased. pic.twitter.com/XndzBYHdCE

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Nome indicó el jueves a través de su perfil en la red social Facebook que están realizando "una búsqueda terrestre activa". "Debido al clima y la visibilidad, tenemos una búsqueda aérea limitada en este momento", ha indicado, solicitando a la población "que no forme grupos de búsqueda individuales".

Este incidente supone el tercer accidente aéreo en el país desde que comenzó el año. El primero, en el que murieron 67 personas, ocurrió el pasado 29 de enero después de que un avión de pasajeros y un helicóptero se estrellaran en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington.

#UPDATE (2/2) The remaining 7 people are believed to be inside the aircraft but are currently inaccessible due to the condition of the plane. Our heartfelt condolences are with those affected by this tragic incident.

