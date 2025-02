Los cuerpos sin vida de 5 personas son abandonados debajo de un puente en Salamanca

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Los cuerpos sin vida de cinco personas fueron abandonados la mañana de este sábado abajo de un puente vial ubicado en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde además fue colgada una narcomanta atribuida al denominado Cártel de Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con reportes, el hallazgo de los cinco cuerpos fue realizado alrededor de las 6:00 horas por habitantes de la localidad, quienes transitaban por la zona cuando visibilizaron los restos que yacían inertes debajo del puente que forma parte de la autopista Irapuato-Celaya.

Ante el hallazgo, los habitantes dieron aviso a las autoridades, por lo cual se trasladaron hasta el lugar elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y de la Fiscalía General del estado (FGE) de Guanajuato, quienes acordonaron el área y comenzaron con las indagatorias.

Tras revisar los cuerpos, se habría detectado que dos de ellos fueron decapitados, además de que en todos había signos de tortura y se les habían atado las manos.

Five bodies were left near this CSRL narco banner on a highway bridge outside Salamanca, Guanajuato.

The message threatens the CJNG, tel locals the fight is not with them, and is signed as "EL CHINO Y SU GRUPO OPERATIVO" a CSRL cell pic.twitter.com/89XwrYRC0n

— El Huaso (@HuasoBB) February 8, 2025