Super Bowl LIX: ¿A qué hora y dónde ver el Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles?

Ciudad de México, 9 de febrero (ASMéxico).- Los Kansas City Chiefs y su búsqueda de convertirse en los primeros tricampeones de la era moderna estarán midiendo fuerzas con los Philadelphia Eagles, que van por su segundo Vince Lombardi en el Super Bowl LIX. Un duelo de poder a poder con un pronóstico muy reservado por definir al campeón de la temporada 24/25 de la NFL.

Para convertirse en los Campeones de la Conferencia Americana, los Jefes, encabezados por Patrick Mahomes, descansaron durante la ronda del Wild Card gracias a que consiguieron el primer sembrado de la conferencia, luego derrotaron a los Texanos de Houston en la ronda divisional, y a los Bills de Buffalo en la final de conferencia.

Por su parte, las Águilas, con un imparable Saquon Barkley, dejaron en el camino a los Green Bay Packers en la ronda de comodín, Los Ángeles Rams en la divisional, y por último, aplastaron a los Washington Commanders en la final de conferencia.

El Caesars Superdome, en Nueva Orleans, será la sede para que se dispute este definitivo encuentro por el poseedor del trofeo Vince Lombardi.

El partido será este domingo 9 de febrero en punto de las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Este encuentro podrá disfrutarse en múltiples opciones aquí en México. Como TV abierta, estará el Canal 5 y Azteca 7; mientras que por la TV de paga, las opciones son ESPN y Fox Sports.

Aquí en AS.COM tendremos para ti completamente en vivo el directo para que sigas minuto a minuto las acciones más relevantes que haya antes, durante y después del partido. ¡Te esperamos!

