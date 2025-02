Halftime Show del Super Bowl LIX: ¿Cómo ver en TV y en línea a Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar estará en el Halftime Show del Super Bowl LIX. Te explicamos cómo verlo en vivo en televisión y online.

Por Corina González

Ciudad de México, 9 de febrero (ASMéxico).- Este domingo 9 de febrero, Kendrick Lamar protagonizará el Halftime Show del Super Bowl LIX en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Louisiana. El rapero estará en el show de medio tiempo del juego más importante de la temporada de la NFL en un gran momento de su carrera gracias al éxito de “Not Like Us”, canción que es parte del beef contra Drake.

“La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué escogieron al indicado”, dijo Lamar en septiembre del año pasado luego de que Roc Nation, Apple Music y la NFL anunciaran que que estaría en el Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show.

Anteriormente, en 2022, Kendrick se presentó como invitado en el show de medio tiempo del Super Bowl LVI. En ese momento, interpretó “M.A.A.D City” y “Alright”, pero ahora él será el protagonista. Te explicamos cómo ver en televisión y online el show del medio tiempo del Super Bowl LIX.

IT'S OFFICIALLY SUPER BOWL WEEK 😤 📺: #SBLIX – Sunday 6:30pm ET on FOX

📱: Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/Cdi3F5LZVH — NFL (@NFL) February 3, 2025

¿Cómo ver el Halftime Show del Super Bowl LIX?

La patada inicial del Super Bowl está programada a las 18:30 horas ET (5:30 horas CT/3:30 horas PT). Debido a que la primera mitad puede extenderse hasta 90 minutos, el Halftime Show de Kendrick Lamar podría arrancar entre las 7:30 p. m. ET y las 8:00 p. m. ET (18:30 horas - 19:00 horas CT/16:30 horas - 17:00 horas PT). En Estados Unidos, la transmisión del Super Bowl LIX, incluido el show de medio tiempo de Lamar, será por FOX.

Para quienes no tienen cable, DirecTV Stream tiene una prueba gratuita de cinco días, mientras que otros servicios de transmisión, como Fubo y Hulu + Live TV, también ofrecen una prueba gratuita para que puedas ver FOX en vivo.

Así puedes ver el Halftime Show de Kendrick Lamar

España: Movistar, NFL+ entre 1:30 horas y 2:00 horas del 10 de febrero.

México: Azteca 7, Canal 5, ESPN, Fox Sports, NFL+, Disney+ entre 18:30 horas y 19:00 horas.

Colombia: ESPN, NFL+, Disney+ entre 19:30 horas y las 20:00 horas.

Chile: ESPN, NFL+, Disney+ entre 21:30 horas y 22:00 horas.

Perú: ESPN, NFL+, Disney+ entre 19:30 horas y las 20:00 horas.

Argentina: Fox Sports, ESPN, NFL+, Disney+ entre: 21:30 horas y 22:00 horas.

Esto podemos esperar del show de Kendrick Lamar

En conferencia de prensa, Lamar dijo que la audiencia puede esperar storytelling de su presentación. “Siempre he sido muy abierto a contar historias a través de mi repertorio y de mi historia musical. Y siempre me ha apasionado plasmarlas en cualquier escenario en el que me encuentre, ya sea mi gira mundial o una presentación a 500 personas en un club [...] Me gusta que las personas escuchen, vean y reflexionen”, dijo.

La única cantante confirmada para acompañar a Kendrick es SZA, con quien tiene varias colaboraciones, incluidas “All the Stars”, “Luther”, “Gloria”, “Doves in the Wind” y “30 for 30″, por lo que alguna podría incluirse en su setlist, en el que ya ha sido confirmada la canción “Not Like Us”.

