Sergio Ramos da su primer mensaje como rayado: “En ningún momento pensé en retirarme”

Sergio Ramos ha mandado su primer mensaje como nuevo jugador de los Rayados de Monterrey.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 9 de febrero (ASMéxico).- Sergio Ramos ya es oficialmente Rayado. Luego de semanas de especulación y rumores, y poco más de “seis meses de negociaciones”, según sus palabras, el campeón del mundo fue presentado con su nuevo equipo. En compañía de Hector Lara y Antonio ‘Tato" Noriega, presidente deportivo del club, el defensor central de 38 años de edad habló para los medios de comunicación sobre sus expectativas, el reto que significa jugar en la Liga Mx y las razones que lo trajeron a la ciudad de Monterrey.

“No sé vivir de otra manera que no sea el futbol. Espero poder transmitirle a mis compañeros mi experiencia y mi liderazgo. He vivido momentos de mucha presión, donde me he jugado los títulos más importantes de este deporte, entonces espero aportarle calma al resto de mis compañeros”, concedió el nacido en Camas.

"Monterrey como ciudad, Rayados como equipo y México como país reúnen los requisitos y el equilibrio que buscaba para tomar la decisión. Espero que sea un año lleno de éxito para todos".🎙️@SergioRamos.🇪🇸🔝 pic.twitter.com/AdbaYwloJP — Rayados (@Rayados) February 9, 2025

Sergio Ramos: "No vengo a pasear"

Fichajes de esta naturaleza siempre generan expectativas entre la afición local, pero a nivel internacional la liga mexicana no goza de la misma atención. Sergio Ramos habla al respecto: “Quizás la Liga Mx no se sigue en Europa por el cambio de horario. Es una liga físicamente exigente. Me gustan los retos nuevos y todo lo que sea sumar y vivir experiencias es algo muy favorable a nivel personal”.

El campeón del mundo en 2010 aclaró también que en ningún momento pensó en el retiro y al contrario, desea aportar sus más de 20 años de experiencia al resto de sus compañeros: “Dejar un legado en México es un reto personal. No vengo a pasear, sino a conquistar títulos nuevos. El futbol no es una cuestión de edad, es cuestión de rendimiento”.

