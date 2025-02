César Huerta brilla en Bélgica con una gran asistencia en la victoria del Anderlecht

El atacante mexicano César Huerta colaboró con una gran asistencia y el público se lo reconoció con una ovación.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 9 de febrero (ASMéxico).- Semana redonda de César Huerta en Bélgica. El "Chino" ha caído como anillo al dedo en el Anderlecht, y en tan sólo cinco partidos ya se ganó el cariño de la afición. Este domingo, el futbolista mexicano colaboró en el triunfo de su equipo con una gran asistencia que le valió ser ovacionado por el público.

Huerta saltó en el XI inicial del Anderlecht en el partido contra Antwerp dentro de la jornada 25 de la liga en Bélgica. Tras un primer tiempo con pocas emociones, el triunfo del equipo del "Chino" se selló en la segunda parte y el mexicano fue uno de los protagonistas.

El marcador del juego se abrió gracias a la dupla Dolberg-Huerta. Al minuto 57, el Antwerp tuvo un error en la salida en la que apareció el "Chino" en la media luna del área y con un gran gesto técnico, habilitó al futbolista danés que pasó a sus espaldas. Dolberg aprovechó el pase del mexicano para disparar con el botín izquierdo para mandarlo al fondo del arco.

Two games, two assists. The Chino effect. 💜🇲🇽 pic.twitter.com/PP4oNxOFCW

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 9, 2025