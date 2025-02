Diputadas de Yucatán presentan iniciativas para despenalizar el aborto en la entidad

Mérida, Yucatán, 9 de febrero (SinEmbargo).- Diputadas de Morena y Movimiento Ciudadano presentaron dos iniciativas para despenalizar el aborto en Yucatán. Las propuestas buscan reformar la Constitución local, así como el Código Penal y la Ley de Salud de Yucatán, para dejar de criminalizar a quienes interrumpen sus embarazos de manera voluntaria.

Esto para cumplir con la orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Congreso de Yucatán en 2024 respecto a derogar las normas que sancionan a las personas que abortan; pero también porque en esta entidad se sigue penalizando a quienes interrumpen sus embarazos, a pesar de que desde 2021 la Corte resolvió que dichas acciones son inconstitucionales.

La diputada de Morena, Clara Rosales, presentó un paquete elaborado de la mano de las asociaciones civiles UNASSE, Abortistas MX, Igualdad Sustantiva Yucatán, entre otras, que incluye una reforma para cambiar el Artículo 1 de la Constitución local, de modo que en lugar de proteger la vida desde la fecundación, se garantice el derecho de todas las personas a una vida digna.

La segunda propuesta busca derogar las causales que sancionan con cárcel el aborto voluntario en los Artículos 392 y 393 del Código Penal, así como determinar penas en el Artículo 189 para quienes obliguen a las personas con capacidad de gestar a interrumpir sus embarazos.

También pretende modificar la Ley de Salud para reconocer la importancia de atender la salud sexual y reproductiva y no solamente la planificación familiar, la obligación de las instituciones de salud de brindar atención integral a quienes deseen abortar y el requisito para que quienes ostenten un cargo de jefatura en dichas instancias no puedan ser objetoras de conciencia.

"Sabemos que al día de hoy, en nuestros servicios de salud ni siquiera se cuenta con el apoyo de métodos anticonceptivos. Incluso cuando una mujer que ha tenido solamente un hijo o una hija manifiesta su deseo de no tener más descendencia, le dicen que no puede. Entonces, vemos que el estado toma las decisiones sobre el cuerpo de las personas que pueden gestar en lugar de que se lo dejen a su determinación”, añadió Tamayo.

Por su parte, Larissa Acosta, Diputada de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta creada con el acompañamiento de organizaciones como el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI), entre otras, con la cual también se busca modificar el Código Penal y la Ley de Salud estatal. La diferencia es que en esta iniciativa se especifica a la población de hombres trans.

Durante sus discursos, ambas legisladoras insistieron en que las iniciativas deben saldar una deuda histórica que el Estado tiene con las mujeres y personas con capacidad de gestar. Ambas citaron el caso de Evelia, mujer maya quien pasó 10 años en prisión injustamente, tras haber sido acusada de homicidio en razón de parentesco por tener un aborto espontáneo, así como las alarmantes cifras de embarazo adolescente y violencia sexual en la entidad.

Aunque Rosales aseguró que existe consenso en la bancada de Morena para respaldar la propuesta, y que otros partidos políticos también han manifestado su apoyo, Acosta aseveró que entre sus colegas hay “hombres que no están de acuerdo con la iniciativa, tienen poder político y van a estar empujando porque se atrase la discusión”. Además, afirmó que sí hay problemas políticos y partidistas en medio de la discusión, pero también “mujeres organizadas que están empujando, independientemente de los colores”.

Cabe mencionar que ambas diputadas han sido contactadas por representantes de agrupaciones antiderechos, quienes enviaron oficios a la Oficialía de Partes del Congreso. Aunque las legisladoras desconocen los objetivos de dichos acercamientos, indicaron que abrirán el diálogo con todos los sectores de la sociedad sin dejar de avanzar en las propuestas.

“No podemos esperar más, ya es momento. Es momento de que las mujeres, hombres trans y personas no gestantes decidamos y no vayamos a la cárcel por cumplir una condena y ser tratadas como criminales cuando solo estamos eligiendo el rumbo de nuestras vidas. Las niñas no son madres por decisión propia. Son víctimas de un sistema que les niega su infancia y les impone una maternidad forzada. Son el rostro de una deuda histórica que no podemos seguir ignorando”, puntualizó Rosales desde la Tribuna.