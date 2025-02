Kendrick Lamar protagoniza show de medio tiempo del Super Bowl LIX. ¿Qué temas cantó?

AS MÉXICO

El rapero Kendrick Lamar protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl LIX, donde interpretó algunos de sus temas más representativos, como "HUMBLE", "All the Stars" y "Not Like Us".

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 9 de febrero (AS México).- ¡El show de medio tiempo del Super Bowl LIX terminó! Este domingo 9 de febrero, el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, fue el escenario del Super Bowl LIX, donde se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Si bien el duelo por el trofeo Vince Lombardi es el evento principal, el show de medio tiempo suele ser el momento de mayor audiencia en la transmisión. Esto se debe a que las personas que no son tan aficionadas al fútbol americano sintonizan el juego sólo para disfrutar de la presentación de sus artistas favoritos.

Para el Super Bowl LIX, la NFL y Apple Music, el patrocinador oficial del show medio tiempo desde 2023, eligieron al rapero Kendrick Lamar como headliner. Esta presentación marcó su regreso a los escenarios del Super Tazón tras su aparición en 2022, cuando fue invitado del show de medio tiempo de Dr. Dre. Con ello, el intérprete de "Not Like Us", hizo historia al convertirse en el primer artista de hip-hop en encabezar el espectáculo de medio tiempo en solitario. Pero, ¿qué canciones interpretó? Aquí te dejamos la lista completa.

Setlist de Kendrick Lamar en el Super Bowl

A lo largo de 13 minutos, el rapero de Compton, California, intentó encapsular más de dos décadas de trayectoria artística, dando como resultado un espectacular setlist, que abarcó desde sus temas más populares hasta aquellos preferidos por sus fans más leales.

La presentación del aclamado K. Dot también contó con la presencia de otros grandes artistas invitados, como SZA, con quien emprenderá una gira por 19 estadios de Estados Unidos a partir del próximo mes de abril, por lo que su aparición en el show de esta noche no fue sorpresa. A continuación, te compartimos cuáles fueron todas las canciones que interpretó Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX.

Body 4 Body

Squabble Up

Humble

DNA

Euphoria

Man of the Garden

Peekaboo

Luther (junto a Sza)

All the Stars

Not Like Us

T.V. Off

¿Qué te pareció el setlist de la segunda aparición de Kendrick Lamar en el Halftime Show del Super Bowl? ¿Logró encapsular dos décadas de trayectoria artística o crees que hizo falta alguna canción?

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.