Philadelphia se corona en el Super Bowl LIX y evita el tricampeonato de Kansas City

Los Philadelphia Eagles se llevaron un nuevo trofeo Vince Lombardi al imponerse por 40-22 a los Kansas City Chiefs, quienes se quedaron cerca de hacer historia como el primer equipo en ganar tres Super Bowl de manera consecutiva.

Por Ricardo López Juárez

NEW ORLEANS – La jerarquía de los campeones se extravió. El genio de Andy Reid de nada sirvió. La magia de Patrick Mahomes no existió. En la noche en que los Chiefs podían hacer historia en el Super Bowl LIX, los Philadelphia1 Eagles demostraron que después de todo eran muy superiores.

En una actuación que automáticamente queda inscrita entre las más impresionantes de la historia del Super Bowl, la defensa de los Eagles dejó a Kansas City sin puntos casi por tres periodos al sofocar a Mahomes con seis capturas y dos pases interceptados, en camino al Trofeo Vince Lombardi con un aplastante 40-22.

El equipo que había ganado tres de los anteriores cinco Super Bowls fue aplastado y humillado. El quarterback tres veces MVP del Super Bowl y que presumía un récord de 17-3 en playoffs, fue acorralado, maniatado y castigado. Los Eagles obtuvieron su segundo título de la NFL con un triunfo arrollador en el que ni siquiera requirieron de que Saquon Barkley (57 yardas en 25 carreras) brillara como lo venía haciendo.

Philadelphia sobrevivió en aquel juego sobre la nieve contra Los Angeles Rams en la ronda divisional. Después de ese susto, el camino fue relativamente tranquilo.

Un pase perfecto de Jalen Hurts (17-22, 221 yardas, 2 TDs, 1 Int) a DeVonta Smith de 46 yardas en la recta final del tercer periodo extinguió cualquier esperanza de resurrección de Mahomes al poner el marcador 34-0. Hasta ese momento, los Chiefs no habían rebasado la yarda 50, algo imposible de anticipar.

Nada que aplaudir para Taylor Swift en el Superdome

Mahomes (20-31, 207, 2 TDs, 2 Int) sufrió para encontrar receptor libre toda la noche. Su bolsa de protección inevitablemente colapsaba. Y esta vez su defensa no pudo rescatarlo contra unos Eagles eficientes en su ejecución. Kansas City no ha perdido un juego de una sola posesión desde diciembre de 2023, pero en este juego sencillamente no fueron un rival digno.

Ellos por fin tuvieron una buena serie en los minutos finales del tercer cuarto, con Mahomes conectando con Xavier Worthy en pase de 24 yardas para romper la blanqueada restando 34 segundos al poner el juego 34-6 (fallaron la conversión de dos puntos).

Taylor Swift vio desde una suite del Superdome cómo los Eagles dejaban a su novio Travis Kelce en apenas dos recepciones para 22 yardas luego de tres periodos. Elala cerrada acabó con4 para 39. Esta vez no hubo beso de celebración en la cancha.

Tras la anotación de los Chiefs, el equipo dirigido por Nick Sirianni enfrió la tibia sonrisa de los fans de los Chiefs -que fueron minoría- con dos goles de campo de los cuatro de Jake Elliott en el partido para llegar a 40 puntos.

Una bomba de Mahomes a Xavier Worthy de 50 yardas dentro de los dos minutos finales fue la mejor jugada del partido para los Chiefs y sirvió para poner la pizarra final menos escandalosa (40-22).

Another Super Bowl down between Hurts and Mahomes 🤝 #SBLIX pic.twitter.com/aPaZIHZERr — NFL (@NFL) February 10, 2025

Primer “tush push” del juego adelanta a Philadelphia

Mucho se ha comentado en toda la temporada sobre las decisiones arbitrales que terminaron favoreciendo a Kansas City. Apenas a los 3:25 minutos de partido vino la primera marcación discutida por los fans de Philadelphia, cuando el receptor A.J. Brown fue penalizado con una rigorista interferencia de pase a la ofensiva tras una recepción hasta la zona roja, estropeando la primera serie del juego.

Pero en la siguiente posesión de los Eagles, la serie ofensiva se mantuvo gracias a otra cuestionable penalización, esta vez en contra de Kansas City por foul personal por un contacto que pareció accidental sobre la cabeza del ala cerrada Dallas Goedert. Jahan Dotson puso a los Eagles en la yarda uno tras recepción de 27 yardas y enseguida Jalen Hurts anotó con “tush push” para el 7-0 restando 6:15 minutos del primer periodo.

Los Eagles amenazaron al empezar el segundo cuarto, pero un pase de Hurts bajo presión fue interceptado en la yarda 3 por el safety Bryan Cook. Sin embargo, el ataque de los Chiefs estaba teniendo una difícil primera mitad y pronto tuvo que despejar. Philadelphia aprovechó la buena posición de campo para ponerse 10-0 con gol de campo de 48 yardas de Jake Elliott.

DeAndre Hopkins anotó en recepción de siete yardas en los minutos finales del juego para poner un poco más decoroso el marcador (40-14).

Dos pases interceptados a Mahomes, dos touchdowns

El juego se complicó aún más para los campeones defensores de la NFL porque luego de dos capturas seguidas, Patrick Mahomes forzó un pase contra el flujo en tercera y largo. El esquina novato Cooper DeJean leyó la jugada y le interceptó el envío al centro del campo para luego devolver 38 yardas y completar el “pick six”, poniendo el marcador 17-0 a la mitad del segundo periodo.

Rookie Xavier Worthy has his 2nd touchdown of the game 👏 📺: #SBLIX on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/8BuZ6UnCrh — NFL (@NFL) February 10, 2025

Todavía antes del medio tiempo, el linebacker Zack Baun interceptó el enésimo pase descompuesto de Mahomes en la yarda 14 de los Chiefs. Dos jugadas después, Hurts encontró solo a A.J. Brown en una trayectoria cruzada para anotación de 12 yardas. El 24-0 en la pizarra resultaba difícil de creer.

Hasta ese momento, Kansas City tenía sólo un primero y 10 y 14 yardas totales. Asombroso.

El hoyo se hizo más profundo para los Chiefs

Los Chiefs tuvieron la primera posesión del segundo medio y para tratar de meterse al juego necesitaban de una anotación. Pero Mahomes siguió sin encontrar receptores libres y corriendo por su vida. La serie no duró mucho.

Philadelphia, en cambio, recorrió 74 yardas con dos largas carreras del quarterback Hurts y Elliott pateó un corto gol de campo para aumentar la holgada ventaja a 27-0 restando 5:18 minutos del tercer periodo.

Los Eagles han sido considerados por algunos años como tal vez el equipo más talentoso hombre por hombre de la NFL. En el partido más importante de todos alcanzaron su tope y propinaron una paliza al mejor quarterback de esta era y sus compañeros.

AJ and DeVonta get Sirianni with the Gatorade bath 😂#SBLIX pic.twitter.com/VBaaF9pPYs — NFL (@NFL) February 10, 2025

Emotivo show de Lady Gaga desde Bourbon Street

Entre las celebridades presentes en el juego estuvieron Paul McCartney, Gianni Infantino y por supuesto el actor Bradley Cooper, que es gran fan de los Eagles y que fue el presentador del equipo en la cancha. Por supuesto también estuvo presente Donald Trump, quien caminó por la cancha antes del juego.

Antes del partido hubo un espectáculo artístico en la cancha con el sello de New Orleans y también un enlace desde Bourbon Street, donde Lady Gaga -sentada al piano- interpretó “Hold My Hand”. Hace cinco semanas en esa calle hubo un acto terrorista que le costó la vida a 14 inocentes.

La acompañaron los comentaristas de Fox Sports, incluyendo Tom Brady, vistiendo playeras de apoyo a a New Orleans y otras ciudades afectadas por tragedias recientes en el país como Los Ángeles.