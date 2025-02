Abucheos a Trump y una protesta propalestina captan las miradas en el Super Bowl LIX

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Super Bowl LIX dejó un espectáculo deportivo en el que las Águilas de Philadelphia derrotaron 40-22 a los Jefes de Kansas City, pero también hubieron momentos de gran controversia fuera del juego.

Donald Trump, quien se convirtió en el primer Presidente en funciones en asistir al evento, fue recibido con fuertes abucheos por parte del público en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Además, durante el espectáculo de medio tiempo, un manifestante irrumpió en el campo con una bandera palestina antes de ser detenido por el personal de seguridad.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo historia al asistir al Super Bowl LIX, algo inédito en 59 ediciones del evento. Su llegada estuvo rodeada de un fuerte operativo de seguridad.

Al pisar el césped del estadio, Trump fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos, aunque estos últimos fueron más notorios en varios sectores de la afición.

A pesar del recibimiento adverso, Trump se mostró indiferente y continuó con su recorrido hasta su suite reservada.

La presencia de Trump en el Super Bowl generó reacciones encontradas en redes sociales, donde algunos de sus seguidores defendieron su asistencia, mientras que otros la criticaron por politizar el evento.

Trump, además, compartió su pronóstico para el partido, inclinándose inicialmente por los Kansas City Chiefs, aunque luego matizó su respuesta señalando que los Philadelphia Eagles también eran un equipo fuerte.

Durante el show de medio tiempo, protagonizado por el rapero Kendrick Lamar, un manifestante logró burlar la seguridad y apareció en el campo con una bandera palestina.

El incidente ocurrió cuando Lamar interpretaba una de sus canciones, lo que generó confusión entre los asistentes y fue captado en varias transmisiones en vivo.

El hombre agitó la bandera por unos segundos antes de ser interceptado por personal de seguridad y retirado del campo. A pesar de lo breve de la irrupción, el hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se generó debate sobre el trasfondo político del acto.

A man performing during the Kendrick Lamar halftime concert at #SuperBowl LIX unfurled a Palestinian flag and was chased off stage and finally tackled and removed by security. #SBLIX #Palestine pic.twitter.com/sU8jl1eyE3

— Diya TV (@DiyaTV) February 10, 2025