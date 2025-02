"No vamos a encubrir a nadie": Claudia sobre Cuauhtémoc Blanco; cuestiona a exfiscal

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que su Gobierno no va a encubrir a nadie, esto luego de ser cuestionada por el caso del exgobernador de Morelos y actual Diputado Cuauhtémoc Blanco, quien ha sido señalado por el presunto intento de abuso sexual a su media hermana en 2019.

"Nosotros no vamos a encubrir a nadie. Que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos. Ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, pero sí me llama la atención que el Fiscal de Morelos, después de haber estado (siete años), los cuatro últimos días no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador [sacó]", dijo la mandataria mexicana.