Magistrados piden a ministros opositores excusarse de controversia sobre la elección

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, informó este lunes que solicitará a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a otros tres ministros excusarse de participar en la sesión sobre las suspensiones de la elección judicial por haberse pronunciado en contra sobre este tema.

En conferencia de prensa junto a los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Soto Fregoso explicó que los ministros opositores ya se han pronunciado sobre este tema públicamente por lo que están impedidos de participar en la votación de la controversia sobre las suspensiones contra la elección judicial.

La Magistrada presidente del TEPJF, consideró que la SCJN no tiene facultades para pronunciarse sobre este tema y aseguró que el organismo está actuando conforme a lo establecido en la Constitución, sin extralimitarse.

Al ser cuestionada sobre el motivo por el que no se tiene el mismo criterio con el resto de los ministros, Soto Fregoso, consideró que fueron los del bloque opositor los que rompieron la imparcialidad al pronunciarse en contra de la reforma antes de participar en su discusión en la Corte.

La Magistrada presidenta Mónica Soto se refirió al proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que ordena acatar las suspensiones definitivas sobre la elección judicial, el cual circuló en medios de comunicación, como una "tragedia al Estado de Derecho".

"Esperaría que no fuera el documento oficial que se circuló a todas y todos los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habla de tragedias. Me parece que sería una gran tragedia, ahí sí, que el Alto Tribunal fuera en esos términos. Parece que se escribe con letras y lagrimas, con mucho dolor", puntualizó.

Al respecto, la Magistrada detalló que el proyecto de sentencia es "una suma de descalificaciones y de lamentos en donde se acusa al Tribunal Electoral de haberse excedido en sus facultades. Es así como una catarsis toda la primera parte del documento que circuló en medios de comunicación".

Además, defendió que el Tribunal ha evitado pronunciarse o desestimar cualquier amparo de otros órganos jurisdiccionales al considerar que no les compete y tampoco ha invadido ninguna competencia, ya que se han limitado a ejercer conforme a la Constitución vigente.

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata rechazó que haya un conflicto de competencias porque los jueces de Distrito no deben meterse en materia electoral.

"Es imposible que haya un conflicto de competencias en circunstancias normales porque los jueces de distrito no deben meterse a lo electoral. Como lo he dicho muchas veces, si les gusta tanto lo electoral, pues al menos que apliquen las reglas electorales y apliquen el artículo 41 donde dice que no hay suspensión en la materia", manifestó.