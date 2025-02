VIDEO ¬ Dos jets privados se impactan en aeropuerto de Arizona; muere una persona

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) - Al menos una persona murió y al menos tres resultaron heridas en Scottsdale, en el estado estadounidense de Arizona, como consecuencia de un accidente aéreo que tuvo lugar este lunes con la colisión de dos avionetas al aterrizar en el aeropuerto de la localidad, informaron las autoridades.

El jefe del Departamento de Bomberos de Scottsdale confirmó que el accidente, del que recibió un primer aviso a las 16:39 horas (hora local), afectó a un total de cinco personas, de las cuales por el momento sólo ha fallecido una. Mientras, tres personas está recibiendo tratamiento médico y otra sigue atrapada en uno de los vehículos siniestrados.

"Dos personas fueron llevadas de forma inmediata a un centro de traumatología, una más se encuentra en condición estable en un hospital local. Todavía estamos trabajando para extraer a una persona de uno de los aviones", señaló durante una rueda de prensa.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), por su parte, abrió una investigación para esclarecer las causas de la colisión, que ha involucrado a dos aeronaves privadas, un Learjet 35A y un Gulfstream 200.

TWO JETS COLLIDE IN RUNWAY AT SCOTTSDALE, ARIZONA.

1 dead, 1 trapped, 3 hospitalized. pic.twitter.com/meppe0DQzm

— DramaAlert (@DramaAlert) February 11, 2025