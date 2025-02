Trump insiste en su amenaza de imponer aranceles a los vehículos fabricados en México

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su intención de imponer aranceles a los automóviles que se producen en México, según dijo ayer en una entrevista con la cadena Fox News.

De concretarse, la medida se sumaría a la que el magnate concretó el lunes para imponer aranceles del 25 por ciento sobre el acero y el aluminio que importa Estados Unidos.

