EU no violó el espacio aéreo nacional, pero no podemos descartar espionaje: Sedena

Cuestionado sobre las presuntas labores de espionaje por parte del Gobierno de Estados Unidos (EU) mediante el uso de aeronaves, el General Ricardo Trevilla Trejo dijo que "no se puede descartar porque no sabemos lo que hicieron".

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó este martes que, del 31 de enero al 3 de febrero, han tenido lugar dos vuelos de aeronaves de Estados Unidos (EU) en el espacio aéreo internacional, y aclaró que no han recibido solicitudes de aeronaves militares para sobrevolar el espacio aéreo mexicano.

"Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico [CNN], nosotros nada más tenemos ubicados a dos. Uno el 31 de enero y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. El avión que ha realizado los vuelos no apaga su transponder [dispositivo que recibe y responde a señales]; o sea, cumple con la normatividad internacional", explicó.

En la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Trevilla Trejo indicó que se tiene comunicación con el Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el General Gregory Guillot, para mantener la coordinación entre ambos países.

"No lo podemos descartar porque no sabemos lo que hicieron. ¡Ellos no violaron el Espacio Aéreo Naciona!": General Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla sobre los vuelos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Península de Baja California. pic.twitter.com/5aZx8NhQQA — Berenice (@BereniceDiazG) February 11, 2025

"Todos los vuelos civiles son controlados por AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. Los vuelos militares los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que también está muy pendiente y en coordinación con la AFAC, y en ese sentido no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional", sostuvo.

Cuestionado sobre las presuntas labores de espionaje de EU a través de las aeronaves, el General Ricardo Trevilla dijo que "no se puede descartar porque no sabemos lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional".

"El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaría de la Defensa Nacional son los normales: aviones de carga que van a Centro, Sudamérica; algunos aviones que han aterrizado en el país, pero que precisamente en acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado, cuando traen tropas para efectos de adiestramiento", precisó el Secretario.

Aeronaves de EU despiertan dudas

El día de ayer, la cadena de noticias estadounidense CNN, citando datos de fuente abierta y a tres funcionarios estadounidenses, aseguró que el ejército de EU ha aumentado significativamente la vigilancia de los cárteles de la droga mexicanos en las últimas dos semanas.

Mencionó que estas labores se habían dado con sofisticados aviones espía volando al menos 18 misiones sobre el suroeste de Estados Unidos y en el espacio aéreo internacional alrededor de la Península de Baja California.

Los vuelos realizados durante 10 días a fines de enero y principios de febrero representan una dramática escalada en la actividad, dijeron funcionarios militares actuales y anteriores al medio, y ocurren mientras el Presidente Donald Trump ordena a los militares blindar la frontera y disuadir las operaciones de contrabando de drogas de los cárteles.