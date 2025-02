Carlson, periodista cercano a Trump: Ucrania vende armas de EU a cárteles mexicanos

Tucker Carlson aseguró que hasta la mitad de las armas que Estados Unidos envía a Ucrania llegan a los cárteles de la droga en México.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El periodista Tucker Carlson, quien es cercano al Presidente Donald Trump, afirmó el lunes que Ucrania vende armas enviadas por los Estados Unidos a los cárteles de la droga mexicanos.

"Los militares ucranianos venden un porcentaje enorme, hasta la mitad de las armas que les enviamos. ¡La mitad! Y no estoy adivinando sobre esto, lo sé a ciencia cierta. Es un hecho. No son especulaciones. Las están vendiendo, y muchas de ellas van a parar a los cárteles de la droga en nuestra frontera", dijo durante una entrevista con el Coronel Daniel Davis para su programa The Tucker Carlson Show.

El expresentador de Fox, quien acompaño a Trump en su campaña, calificó el hecho como un "crimen", pues sostuvo que las agencias de inteligencia saben al respecto e incluso se están beneficiando de estas transacciones.

"Ukraine is reselling half of the American supplied weapons to Mexican cartels operating along the U.S. border. Up to 50% of American weapons sent to Ukraine are redirected and sold. This is not speculation, it's a fact," Tucker Carlson said. Prove it. pic.twitter.com/BqZNOTqvDs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2025

"¿Me dices que no se están beneficiando de esto? Por supuesto. ¿Crees que la CIA no se está beneficiando de esto? Sí, se benefician. No puedo probarlo, pero estamos enviando estas armas a Ucrania, miles de millones, cientos de miles de millones de dólares, y están siendo robadas y vendidas a nuestros enemigos reales", señaló.

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Guerogui Tiji, rechazó las acusaciones de Carlson y aseveró que cada unidad es rastreada con mecanismos independientes que no han detectado un uso indebido.

"Esto es una mentira. En realidad, se realiza un seguimiento de cada pieza de equipamiento militar entregada a Ucrania. Todas las armas suministradas son vigiladas por mecanismos independientes y ninguna de las múltiples inspecciones estadounidenses ha revelado jamás uso indebido alguno", escribió Tiji en su cuenta de X (antes Twitter).

This is a lie. In reality, every piece of military equipment delivered to Ukraine is tracked. All supplied weapons are monitored by independent mechanisms. And none of the multiple U.S. inspections have ever revealed any misuse. pic.twitter.com/8ZQf5vLFTS — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) February 11, 2025

EU no puede con el tráfico de armas en la frontera

En los primeros días de su segundo mandato al frente de Estados Unidos, Donald Trump ha puesto en la mira a los cárteles de la droga mexicanos por las cantidades de fentanilo que llegan a la Unión Americana y la tienen frente a una pandemia de sobredosis, la cual ha usado como moneda de cambio para imponer aranceles a productos mexicanos.

En este contexto, y como parte de las negociaciones para detener los aranceles, el pasado 4 de febrero la Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a Trump investigar el tráfico de armas de Estados Unidos a México en un grupo de coordinación bilateral a cabio de desplegar 10 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte.

El propio Departamento de Justicia de EU reconoció en enero pasado que el 74 por ciento de las armas decomisadas en México proviene de la Unión Americana.