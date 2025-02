Steve Bannon se declara culpable de fraude en la recaudación de fondos para el muro

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) - Steve Bannon, antiguo asesor de referencia del magnate Donald Trump, se declaró culpable este martes de haber perpetrado un fraude en una recaudación de fondos para una campaña a favor de la construcción de un muro en la frontera con México, de tal manera que no tenga que entrar en prisión.

La imputación contra Bannon se remonta a septiembre de 2022 y, aunque el exasesor en un principio se había declarado inocente, finalmente cambió de idea para evitar los posibles efectos de un juicio que debía arrancar el próximo 4 de marzo, informa la cadena ABC News.

El acuerdo implicó la imposición de una pena de tres años en libertad condicional, tiempo durante el que Bannon tampoco podrá liderar ninguna organización o recaudación de fondos.

BREAKING: Steve Bannon Speaks to Press After Accepting Plea Deal With No Penalties and Calls on Attorney General Pam Bondi to Launch a Criminal Investigation Into Letitia James, Alvin Bragg, and Others for Their Actions Against President Trump. pic.twitter.com/TAoQ8NVwmN

— Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) February 11, 2025