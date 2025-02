Los 5 exmandatarios canadienses vivos llaman a enfrentar “amenazas y ofensas” de EU

Los cinco exprimeros ministros de Canadá pidieron a las y los ciudadanos enarbolar su bandera, con motivo de la celebración del lábaro patrio el 15 de febrero, y expresar su amor a su país ante los embates del Presidente Donald Trump.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– Los cinco exprimeros ministros vivos de Canadá –cuyos mandatos abarcan desde 1979 hasta 2015– se unieron “a saludar el patriotismo canadiense, motivados por las recientes ‘amenazas e insultos’ del Presidente estadounidense Donald Trump”, dice hoy The Globe and Mail. El patriotismo es el tema de estos días en Canadá.

Los exprimeros ministros pidieron a los canadienses “que enarbolen la bandera del país con orgullo el 15 de febrero, que es el Día de la Bandera y el 60 aniversario de la bandera de la hoja de arce roja y blanca”, agrega el diario canadiense.

Desde su investidura, Trump ha prometido aranceles a todas las importaciones de Canadá, pero pospuso la medida la semana pasada. Aun así, el lunes decidió promulgar aranceles del 25 por ciento al acero y aluminio, lo que pega a México, pero más a Canadá. Trump también ha cuestionado repetidamente la existencia de Canadá como país, diciendo que no es viable sin los Estados Unidos, y que le gustaría ver a Canadá convertirse en el estado número 51. Se ha referido al Primer Ministro Justin Trudeau como un “Gobernador”.

Trudeau ha anunciado que responderá fuertemente a Estados Unidos.

“Ante las amenazas e insultos de Donald Trump, los canadienses se han unido para expresar su amor por nuestro país y su determinación de defender los valores de Canadá y nuestra independencia”, escribieron los cinco exlíderes en una declaración. “Como exprimeros ministros de Canadá, aplaudimos este espíritu nacional. Y llamamos a nuestros compatriotas canadienses a mostrar la bandera como nunca antes”. La declaración fue firmada por los conservadores progresistas Joe Clark y Kim Campbell; Jean Chrétien y su colega liberal Paul Martin; y Stephen Harper.

Los cinco exprimeros ministros que han firmado la declaración reconocieron que provienen de diferentes partidos y señalaron: “Hemos tenido nuestra cuota de batallas en el pasado. Todos estamos de acuerdo en una cosa: Canadá, el verdadero norte, fuerte y libre, el mejor país del mundo, merece ser celebrado y luchar por él”, escribieron.

Los diarios canadienses llevan varios días llamando a consumir lo hecho en Canadá, invocando al patriotismo y a tomarse en serio las amenazas de Trump. Hoy mismo varios artículos llaman a defender la bandera, previo al 15 de febrero.

“Trump y la mayoría de los estadounidenses no entienden a Canadá, no quieren entenderlo y nunca lo entenderán. Por eso les espera una gran y desagradable sorpresa. No nos pavoneamos, no alardeamos, no amenazamos ni tratamos a nuestros amigos y vecinos como basura. Tampoco nos doblegamos ante esas cualidades trumpianas. Una vez que se enfada, este país es verdaderamente formidable. Trump nos convence a diario de que nunca debemos ser lo que él quiere: estadounidenses de segunda fila, vasallos del norte, súbditos de un Presidente que ni siquiera respeta las leyes de su propio país. Nos negamos a ser un depósito de recursos explotado sin regulación alguna, en beneficio de un Presidente y sus amigos multimillonarios”, escribe Don Braid en el Calgary Herald.

En la prensa canadiense se ha tocado un tema delicado: la amenaza militar que significa Trump.

“Nos negamos a ser un basurero explotado sin regulación alguna, en beneficio de un Presidente y sus amigos multimillonarios”, dice Don Braid. “Estamos despiertos a la amenaza real después de semanas de dudas y esfuerzos sinceros, pero infructuosos para llegar a un acuerdo con este personaje [Trump]. Los canadienses ahora están uniéndose en espíritu contra cualquier desafío a nuestra soberanía, ya sea que provenga de la ‘fuerza económica’ de Trump o de la amenaza de fondo más profunda de una incursión militar. Su plan es agotar nuestra economía hasta el punto en que rogamos por la unión. Eso no funcionará. No cederemos”.

Reviven los liberales

Otro efecto no considerado es que los liberales han recuperado terreno frente a los conservadores. The National Post publica hoy que tras meses de una impopularidad sin precedentes, las disputas comerciales de Trump con Canadá parecen haber dado de repente a los liberales una oportunidad de luchar por la reelección. Aunque los conservadores siguen en camino de ganar una mayoría en las próximas elecciones, varias encuestas muestran que los liberales se están recuperando a niveles no vistos desde el verano de 2023.

Hace sólo un mes, las proyecciones electorales mostraban que los conservadores probablemente ganarían una victoria aplastante histórica con el Bloc Québécois en la oposición y el Partido Liberal rebasado a un distante cuarto lugar. Ahora, si se celebraran elecciones mañana, el resultado probable sería una mayoría conservadora convencional con los liberales en la oposición. En la última semana, cuatro encuestas consecutivas han mostrado que los liberales han captado alrededor del 30 por ciento del voto popular.

Estas cifras siguen siendo comparativamente desalentadoras para los liberales, agrega The National Post, pero fue tan recientemente como el 30 de diciembre que una encuesta del Angus Reid Institute le dio a los liberales un bajísimo 16 por ciento, el resultado más bajo para los liberales en toda la historia de las encuestas canadienses.

En contraste, una encuesta del 6 de febrero de Pallas Data le dio a los liberales un 33.7 por ciento frente al 39.6 por ciento de los conservadores. Cuando el modelador electoral Raymond Liu hizo las proyecciones, las cifras de Pallas todavía arrojaron una mayoría conservadora de 173 escaños, pero con vastas secciones del Gran Toronto y el Canadá Atlántico todavía en manos liberales.