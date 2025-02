Trump no para de bromear sobre reelegirse otra vez y en EU temen que sí sea posible

Donald Trump ha barajado la idea de un tercer periodo cada vez que tiene oportunidad. Por ejemplo, una semana después de ganar las elecciones presidenciales de 2024 declaró: “Sospecho que no volveré a postularme, a menos que hagan algo. A menos que digan: ‘Es tan bueno que tenemos que resolverlo’”.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– "Quiero estar aquí con ustedes. Y he estado aquí con ustedes. Y lo hago a pesar del hecho de que dicen que no puedo volver a postularme", dijo Donald Trump el jueves durante un discurso en el Washington Hilton para luego rematar su comentario con un sarcástico "¡Oooh!". La declaración no ha pasado desapercibida para la prensa política estadounidense que en las últimas semanas ha visto en esta y otras “bromas” del Presidente estadounidense la socialización de un objetivo de Trump, el tener un tercer mandato aún cuando la Constitución se lo impide.

Personas familiarizadas con los comentarios que ha hecho Trump en lo privado, dijeron a The New York Times que el propio Presidente de EU ha dicho a sus asesores que es solo una de sus innumerables distracciones para captar la atención y molestar a los demócratas, al tiempo que ha dejado claro que está contento de haber superado una campaña agotadora en la que enfrentó dos intentos de asesinato y siguió un cronograma agresivo en las últimas semanas.

“Le sirve a las relaciones públicas de Donald Trump que empiece a mencionar que podría llegar a un tercer mandato porque eso hace que no sea un simple Presidente saliente”, afirmó Douglas Brinkley, historiador presidencial, al Times. “Insinúa que es uno de los grandes como Franklin Delano Roosevelt, que el pueblo exige otro mandato, a lo que responde con un ‘supongo que lo haré porque soy un patriota’”, añadió.

The Hill, un periódico y sitio web de periodismo político estadounidense publicado en Washington D. C. desde 1994, señala a su vez que “los murmullos del Presidente Trump y sus aliados han suscitado dudas sobre la posibilidad de que el actual presidente busque un tercer mandato, aunque actualmente la Constitución le prohíbe hacerlo”. En ese sentido, recuerda que el representante Andy Ogles, republicano por Tennessee, incluso ha presentado una enmienda constitucional que permitiría específicamente que Trump se presente a otro mandato.

Ogles argumentó que “el liderazgo decisivo del Presidente Trump contrasta marcadamente con el caos, el sufrimiento y el declive económico que los estadounidenses han padecido durante los últimos cuatro años”. Y afirma: “Ha demostrado ser la única figura en la historia moderna capaz de revertir la decadencia de nuestra nación y restaurar la grandeza de Estados Unidos, y se le debe dar el tiempo necesario para lograr ese objetivo. Con ese fin, propongo una enmienda a la Constitución para revisar las limitaciones impuestas por la Enmienda 22 a los períodos presidenciales”.

La 22 Enmienda de la Constitución estadounidense, aprobada en 1951, establece que un presidente no puede ser elegido más de dos veces. Y para cambiarla se tendría que ser aprobada por dos tercios de los votos del Congreso, los cuales no tienen los republicanos, y luego ratificada por tres cuartas partes de los estados. En un mensaje de texto, Ogles dijo a The New York Times que no había hablado con Trump ni con nadie cercano a él antes de presentar la resolución.

Un artículo del Constitution Center del mes pasado señalaba lo difícil y poco frecuente que es aprobar una enmienda, intencionalmente. Desde que se ratificó la 27.ª Enmienda en 1992, se han propuesto más de mil 400 en el Congreso, pero ninguna ha recibido los dos tercios de los votos necesarios para pasar a los estados, decía el artículo citado por The Hill.

Es así que medios como Politico han planteado una serie de escenarios en los cuales Trump podría repetir en un tercer periodo. “Podría generar un movimiento para derogar directamente la Enmienda 22.

Podría explotar una laguna poco conocida en la enmienda que le permitiría postularse a vicepresidente y luego ascender inmediatamente de nuevo a la presidencia. Podría postularse a presidente nuevamente con la apuesta de que una Corte Suprema dócil no lo detendrá. O podría simplemente negarse a irse y poner fin formal al experimento democrático de Estados Unidos”, señala un artículo de James Romoser en Politico.

Brian Kalt, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Michigan que ha estudiado la Enmienda 22, dijo a The Hill que aunque las propuestas de permitir un tercer mandato no son completamente nuevas, Trump las ha llevado a un nuevo nivel en referencia a su futuro político y no las está dejando pasar.

“Lo que es diferente en Trump es que en el pasado, el presidente siempre era muy recatado al respecto”, dijo Kalt. “De alguna manera adoptan el enfoque de dejar que otras personas digan eso y mantener las manos en alto. Ese no es el estilo de Trump. Así que obviamente ese no es el tono que adoptó en sus recientes comentarios”.

La prensa estadounidense reconoce que aunque la 22 Enmienda deja muy claro que los presidentes no pueden ser elegidos para un tercer mandato, no prohíbe que puedan cumplir un tercer mandato.

Por ejemplo, en un artículo de 1999 para la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, citado por Forbes, los juristas Bruce G. Peabody y Scott E. Gant señalaron que la Constitución no prohibiría explícitamente un escenario en el que un Presidente que haya cumplido dos mandatos pudiera volver a la Casa Blanca sin ser elegido, es decir, siendo elegido para un puesto que todavía está en la línea de sucesión, como el de vicepresidente, y luego asumiendo el poder si el presidente renuncia o no puede ejercer.

La 25 Enmienda de la Constitución establece que si un presidente declara que 'no puede ejercer los poderes y deberes del cargo… dichos poderes y deberes serán ejercidos por el vicepresidente en calidad de presidente interino'".

No obstante, esa interpretación ha enfrentado críticas pues la 12 enmienda, establece que “ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente de los Estados Unidos”. Pero Peabody y Gant señalaron que técnicamente podría permitirse, y escribieron que, aunque “las expectativas políticas y populares desalentarían” a los presidentes de cumplir un tercer mandato, “cualquier renuencia que exista a sancionar una reasunción de la presidencia puede algún día ser puesta a prueba y finalmente superada”.

Philip Klinkner, profesor de gobierno en Hamilton College, planteó en un artículo reciente en The Conversation la misma ruta. “Aunque la Enmienda 22 prohíbe a Trump ser elegido Presidente nuevamente, no le prohíbe ejercer como presidente más allá del 20 de enero de 2029".

“La razón de esto es que la Enmienda 22 solo prohíbe que alguien sea 'elegido' más de dos veces", escribió Klinker. "No dice nada sobre que alguien se convierta en presidente de alguna otra manera que no sea siendo elegido para el cargo".

Klinker escribió que un escenario hipotético sería que Trump se postulara a vicepresidente en 2028, y que el vicepresidente JD Vance se postulara como candidato a presidente.

"Si es elegido, Vance podría entonces dimitir, convirtiendo a Trump en presidente de nuevo", escribió Klinker. "Pero Vance ni siquiera tendría que dimitir para que un vicepresidente Trump pudiera ejercer el poder de la presidencia”.

Lo cierto es que Trump ha dicho que es demasiado pronto para saber si designará al vicepresidente JD Vance como su posible sucesor antes de las elecciones de 2028.

—¿Considera al vicepresidente JD Vance como su sucesor, el candidato republicano en 2028? —le preguntó el presentador de Fox News, Bret Baier.

—No, pero es muy capaz —respondió Trump.

“Hasta ahora creo que está haciendo un trabajo fantástico. Es demasiado pronto. Apenas estamos empezando”, ahondó.

Eso sí, la idea de reelegirse la ha barajado cada vez que tiene oportunidad. Por ejemplo, una semana después de ganar las elecciones presidenciales de 2024, Trump declaró: “Sospecho que no volveré a postularme, a menos que hagan algo. A menos que digan: ‘Es tan bueno que tenemos que resolverlo’”.

Posteriormente, en un mitin en Las Vegas durante su primer fin de semana en el cargo, Trump dijo: “Será el mayor honor de mi vida servir no una vez, sino dos veces o tres veces o cuatro veces”. Luego matizó diciendo que solo era una broma, una declaración para “titulares para las noticias falsas”, dijo. “No, será servir dos veces. Durante los próximos cuatro años, no descansaré”, según consigna The New York Times.

Y el 27 de enero, en un acto republicano de la Cámara de Representantes en su club Doral de Florida, Trump dijo: “He recaudado mucho dinero para la próxima contienda que supongo que no podré utilizar para mí, pero no estoy seguro al cien por cien”. En otro momento preguntó, de acuerdo con el Times, “¿Se me permite volver a postularme?”.

“A los presidentes les suele gustar su trabajo, y ha habido muchos intentos de que se queden más tiempo del debido”, dice

Mila Versteeg, profesora de derecho en la Universidad de Virginia, dijo a Politico que “a los presidentes les suele gustar su trabajo, y ha habido muchos intentos de que se queden más tiempo del debido”. Versteeg fue coautora de un estudio de 2020 que examinó a 234 jefes de Estado en 106 países en el siglo XXI y encontró que un tercio de ellos intentaron eludir los límites de mandato impuestos legalmente. Muchos de ellos lo lograron, por lo general no desobedeciendo directamente la ley, sino más bien explotando lagunas y debilidades en sus sistemas constitucionales o convenciendo a tribunales dóciles para que bendijeran su consolidación del poder.

Es por ello que medios como Politico han contemplado distintos escenarios. “¿Trump, que tendrá 82 años al final de su segundo mandato, estaría lo suficientemente sano y en forma para cumplir un tercero? Y, de ser así, ¿querría siquiera uno?”, cuestiona al respecto este medio.

La respuesta, al menos por ahora, no es del todo clara.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.