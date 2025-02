VERSUS ¬ Periodistas analizan a Haces y a otros como él. Ven posible metástasis en 4T

Con el inicio de actividades del Congreso, se reanuda la polémica en torno al legislador de Morena, Pedro Haces, líder sindicalista de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y segundo al mando de la bancada oficialista, tan solo detrás de Ricardo Monreal, otro personaje señalado por sus contantes escándalos. ¿Hay infiltrados al interior de la Cuarta Transformación? ¿Cuál es el riesgo de que estos personajes se sigan duplicando en un movimiento como Morena? Estas y otras preguntas fueron abordadas en VERSUS.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La presencia de Pedro Haces Barba y otros personajes polémicos dentro de Morena podría provocar una metástasis al interior de la Cuarta Transformación y generar que la gente pierda la confianza en el movimiento, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

Pedro Haces es el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Es “el segundo” luego del Diputado Ricardo Monreal, como lo ha dicho el propio coordinador de la bancada de Morena. Lo cierto es que ha sido una figura controvertida en la Cuarta Transformación, pues aunque juega un papel importante en el sindicalismo y ahora en la bancada morenista, ha estado envuelto en varios escándalos, el más reciente su iniciativa de reforma que busca implementar un descuento obligatorio a los trabajadores para el cobro de créditos de nómina.

Además de contar con una amplia trayectoria política y sindical, Pedro Haces Barba también es conocido por ser un ferviente defensor de las corridas de toros en México y por las polémicas con las que ha salpicado a Morena. Ante esta situación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió al Senado de la República sobre la necesidad de no aprobar la iniciativa. La mandataria federal calificó la propuesta como "abusiva".

"Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro, no estamos de acuerdo. El salario del trabajador es el salario del trabajador. Entonces, espero que no la apruebe el Senado de la República y, si la llegara a aprobar, la vamos a vetar", afirmó.

Al respecto, Meme Yamel señaló que tanto Pedro Haces, como Ricardo Monreal han sido señalados por sus compañeros de bancada de tratar de acaparar comisiones e intervenir en el procedimiento de la elección judicial.

"Pedro Haces es un personaje que, como muchos está dentro de las filas de Morena. Pedro Haces es un líder sindicalista que desde el Senado se hablaba que era el brazo derecho de Ricardo Monreal, cuando ambos estaban en el Senado. Hoy llegan a la Cámara de Diputados también juntos y dicen exactamente lo mismo o al menos Pedro Haces lo dice. ¿Cómo sabemos que lo dice? Porque hubo un grupo de diputados federales de Morena que cuando inició la legislatura empezaron a dar varios mensajes oponiéndose de que el grupo de Pedro Haces quería acaparar ciertas comisiones e incluso parte del procedimiento judicial de la elección judicial".

La periodista recordó que antes de ser Legislador y líder sindical, Pedro Haces es un empresario que vela por sus propios intereses, para muestra su férrea oposición a la prohibición de las corridas de toros.

"Pedro Haces es un legislador que tiene una agenda propia. ¿Cuál es su agenda propia? Su bolsillo, sus intereses. Es un legislador que está profundamente en contra de que se eliminen o se prohíban las corridas de toros, ¿por qué? Porque es un empresario que se dedica a ello. No es porque no crea quizás en en el tema animalista, sino porque sus intereses se ven afectados".

Por su parte, Perla Velázquez coincidió en que Pedro Haces es un personaje que antepone sus intereses a los de la Cuarta Transformación.

"Quiero traer aquí, como el perfil de Pedro Haces se incorpora a la Cuarta Transformación, porque es un empresario, es una persona que ha buscado siempre sus intereses. En primer lugar, las corridas de toros, en segundo lugar también esta reforma de 48 a 40 horas laborales le ha echado para atrás y ha pedido que se hagan más parlamentos abiertos. En tercer lugar, también vemos todos estos lujos que él marca y todas estas ideas de que que pensamos que se habían quedado en el pasado y que ya no iban a regresar, allí están en en Pedro Haces y además abrazadas por un Ricardo Monreal".

Perla recordó que Pedro Haces no es el primero ni el único personaje que ha adoptado Morena y aseguró que esta clase de perfiles siempre buscan un espacio en el gobierno en turno.

"Ya teníamos el caso de Sergio Mayer que aportan, que le dan a un movimiento de izquierda personajes que siempre van a tratar de estar ahí dentro ¿no? De estar buscando un espacio en el gobierno en turno, ya sea derecha o ya sea izquierda".

En el caso de Pedro Haces, dijo, se trata de un empresario que va a tratar de quedar bien con el gobierno sin importar cuál sea su corriente ideológica.

"Los empresarios siempre van a tratar de quedar bien con el gobierno en turno. No importa quién sea, no importa si se trate de el PRI, no importa que se trate del PAN, no importa que se trate de Morena, del Partido Verde, con quien sea que sepa que tiene el poder en ese momento, le van a tratar de endulzar el ojo y ver que estén ahí participando y trabajando".

Finalmente, Alina Duarte destacó que Morena es el claro ejemplo de un gobierno progresista, que al aceptar a perfiles como el de Pedro Haces contradice sus principios.

"Yo creo que aquí hay que poner a Pedro Haces como una expresión de los proyectos que se asumen progresistas y que al final no buscan erradicar esas contradicciones de clase, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Bolivia. Es decir, proyectos que asumen que todos somos bienvenidos y entonces es bienvenido el opresor y el oprimido".

Y ahondó: "Pedro Haces representa ese tipo de contradicciones que han existido dentro de la democracia liberal en muchas décadas, no es propio ni de México ni de la 4T, es parte de los gobiernos que asumen que se puede tener alianzas con absolutamente todos".

La comunicadora señaló la importancia de que al interior de Morena se priorice la adhesión de personajes con principios, que estén alejados de la polémica y del sindicalismo.

"Yo no creo que este tipo de personajes se borren por decreto y listo, tiene que haber un cambio en las condiciones materiales que estamos desarrollando. ¿Cómo desaparecen los Pedro Haces? Bueno, con una disputa que se de a lo interno del partido en donde se priorice a la clase trabajadora y eso no va a venir si no hay movilización, si no hay organización sindical independiente y eso cuesta mucho trabajo".

