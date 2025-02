Marianne "N" es vinculada a proceso por lesiones dolosas contra Valentina Gilabert

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La influencer Marianne "N", detenida por agredir con un arma blanca a una joven de nombre Valentina Gilabert, pasará los próximos dos meses en prisión preventiva, luego de haber sido vinculada a proceso por el delito de lesiones dolosas.

La vinculación en contra de la agresora fue dictaminada por un Juez especializado en justicia para adolescentes, al finalizar una primera audiencia que se realizó en torno al caso, la tarde de este martes 11 de febrero.

En la audiencia, el Juez decidió procesar a la detenida por el delito de lesiones dolosas, además de fijar un plazo de dos meses para que pueda concluirse la primera fase de investigaciones que se llevan actualmente, durante los cuales Marianne "N" permanecerá en el Centro Especializado para Mujeres y Adolescentes en el que se encuentra.

De acuerdo con reportes, durante la audiencia los abogados de la influencer señalaron que ésta ha expresado sentir arrepentimiento por sus acciones. Por su parte, los defensores de la joven agredida indicaron estar conformes con el modo en que se ha desarrollado el caso hasta ahora.

"NO QUEREMOS VENGANZA, QUERMOS JUSTICIA", dijo Ernesto, papá de VALENTINA @FiscaliaCDMX @PJCDMX #FEMINICIDIO (tentativa) #MarianneGonzaga pic.twitter.com/Ddts4VH7cp

La joven influencer de 17 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) luego de haber sido señalada como la responsable de apuñalar en repetidas ocasiones a Valentina Gilabert, otra creadora de contenido que ha permanecido hospitalizada desde entonces.

La agresión ocurrió el 5 de febrero en un departamento del desarrollo Park Pedregal. De acuerdo con Ernesto Gilabert, padre de la víctima, Marianne "N" habría apuñalado a Valentina entre 13 y 14 veces. Las heridas afectaron órganos vitales y una de sus manos, por lo que fue hospitalizada de urgencia.

Después de la detención de la influencer, se filtraron audios en redes sociales en los que presuntamente amenaza a otras personas. En uno de estos audios, se le escucha advertir que tiene "amigos narcos" y que puede causarles daño si interfieren con su círculo social.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) indicó que se le juzgaría bajo la figura de lesiones calificadas.

En caso de ser encontrada culpable, pasaría cinco años en prisión, lo cual ha sido causante de gran polémica en redes sociales, donde múltiples usuarias y usuarios han mostrado inconformidad, pues creen que la condena debería ser mayor, dada la gravedad del caso.

Un día después de la agresión, el 6 de febrero, Maureen Gilabert, madre de Valentina Gilabert, grabó un mensaje en el que agradeció el apoyo recibido por parte de la comunidad y solicitó justicia para su hija, quien permanece en estado crítico tras ser brutalmente atacada con un cuchillo por la influencer Marianne "N".

En su mensaje, Maureen Gilabert expresó su profunda gratitud por el apoyo infinito que ha sido esencial para su familia en estos momentos difíciles. Asimismo, pidió a la comunidad que toda información sobre el caso provenga exclusivamente de la familia y sus abogados, para evitar la difusión de datos inexactos o no verificados.

"Lamentamos comunicarles que el caso de Valentina, la vida de Valentina sigue en peligro. Está en terapia intensiva, está entubada y en coma inducido. Todavía no se sabe qué puede suceder con la vida de Valentina. Se está investigando el caso como homicidio. Ella recibió un ataque de más de 10 puñaladas", mencionó Maureen en el video.

#valentinagilabert aún se encuentra grave, su mamá pide justicia y el apoyo de nuestras autoridades, para que esto no quede impune y no vuelva a suceder algo así.#MarianneGonzaga tiene y debe pagar por lo que ha hecho, que no sea juzgada como menor de edad, sabía lo que hacía. pic.twitter.com/TsCwrJnTPW

— Ana Romo (@Lady_Anaaa) February 7, 2025