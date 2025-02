Exministro de la Luz y defensor de Naasón estará en boleta judicial en contra de Ley

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- La postulación de Job Daniel Wong Ibarra como aspirante a Magistrado en Jalisco ha generado controversia porque se trata de un evangelista en la Iglesia La Luz del Mundo, es decir, ha ocupado un cargo religioso en esa congregación. La polémica sobre su aspiración ha girado en torno a la legalidad o verdadera idoneidad de su candidatura, pues, al ser señalado como ministro de culto, ello le impediría acceder a una candidatura para un cargo público.

No solo eso, también es considerado como uno de los defensores de Naasón Joaquín García, el ex líder de esta iglesia mexicana La Luz del Mundo que se declaró culpable en Estados Unidos de haber abusado sexualmente de tres niñas.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece en su artículo 14 que los ministros de cualquier culto no pueden ser votados para cargos de elección popular ni desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se hayan separado formal y definitivamente de su ministerio al menos cinco años antes de la elección o tres años antes de la aceptación del cargo. Wong Ibarra negó haber sido ministro de culto y calificó los señalamientos en su contra como un acto de discriminación que busca desacreditar su trayectoria.

Aunque Job Daniel Wong Ibarra emitió un comunicado el 8 de febrero en el que rechaza ser ministro de culto, activistas que han dado seguimiento a las acusaciones contra Naasón Joaquín García aseguran que está documentado que realizó actividades propias de un ministro de culto entre 2021 y 2022, lo que violaría la legislación.

El activista Sharim Guzmán explicó que uno de los fraudes que comete la iglesia es no registrar a todos sus ministros de culto para evadir restricciones legales:

“Yo sé que puede decir ‘es que no soy ministro de culto’, pero es ahí donde entra el fraude que genera la La Luz del Mundo, porque no registran a todos sus ministros de culto. Te voy a dar ejemplos: si buscas en el listado de ministros de culto de la Secretaría de Gobernación, no encontrarás a Samuel Joaquín ni a sus familiares. Ellos así generan ese fraude: no los registran”.