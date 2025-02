Canadá ya no ve como “broma” amenaza de anexión de Trump. Ve algo peor. Y se prepara

Los comentarios de Donald Trump respecto a su intención de anexar Canadá a Estados Unidos han ido cambiando de tono. En enero, el Presidente estadounidense amenazó con usar la “fuerza económica” para anexar a su vecino del norte y el pasado fin de semana señaló que quiere que Canadá se convierta en un estado de Estados Unidos.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– Canadá ha dejado de considerar una broma el que Donald Trump hable de incorporar al país como su estado número 51, una ocurrencia que exteriorizó el pasado 29 de noviembre —antes de rendir protesta—en la reunión de urgencia que sostuvo con Justin Trudeau en Mar-a-Lago, en la cual el Primer Ministro dijo que los aranceles del 25 por ciento diezmarían la economía de su país.

“Si Canadá no puede sobrevivir sin estafar a los EU por una suma de 100 mil millones de dólares al año, entonces tal vez Canadá debería convertirse en el estado 51”, dijo en esa ocasión Trump. Desde entonces no ha parado de hablar sobre esta anexión cada vez que tiene oportunidad. Incluso llegó a compartir en su cuenta de Truth Social una imagen de él mirando hacia el horizonte canadiense junto a una bandera de esa nación.

Para Trudeau la anexión es algo que Canadá debe tratar como una amenaza seria. Así se lo expresó en una reunión de ejecutivos de empresas y líderes empresariales en Toronto, según dieron a conocer medios como The New York Times, The Toronto Star y CBC. “Trump sabe cuántos minerales críticos tenemos, esa puede ser la razón por la que siguen hablando de absorbernos y convertirnos en el estado número 51”, dijo”.

“Son muy conscientes de nuestros recursos”, añadió Trudeau, “de lo que tenemos y quieren mucho poder beneficiarse de ellos”. Y continuó: “Pero Trump tiene en mente que una de las formas más fáciles de hacerlo es absorbiendo nuestro país. Y es algo real”.

Pero no solo es una idea de Trudeau.

Una encuesta de Pollara muestra que los canadienses no están tomando a la ligera las palabras de Trump, ya que solo el 10 por ciento cree que el Presidente de EU está bromeando sobre convertir a Canadá en el estado número 51, frente al 34 por ciento que cree que habla en serio y el 47 por ciento que cree que lo está haciendo para amenazar a Canadá como táctica de negociación.

La misma medición sostiene que los sentimientos hacia Estados Unidos en su conjunto han empeorado: más del doble de canadienses tienen sentimientos negativos (63 por ciento) en lugar de positivos (30 por ciento) sobre el país. “Esto supone un cambio radical respecto del verano pasado, cuando la mayoría de los canadienses tenían sentimientos positivos sobre nuestros vecinos del sur (positivos 53 por ciento / negativos 40 por ciento)”.

Trump ha dicho que no descarta el uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, que es parte de Dinamarca. En enero, Trump amenazó con usar la “fuerza económica” para anexar Canadá y el domingo que quiere que Canadá se convierta en un estado de Estados Unidos, después de que le preguntaran sobre la reciente afirmación del primer ministro Justin Trudeau de que Trump no está bromeando sobre la anexión.

"Los canadienses no quieren ser estadounidenses", dijo Duane Bratt, politólogo de la Universidad Mount Royal en Calgary, a Los Angeles Times. "Compartimos muchos vínculos con los EU, pero tenemos muchas diferencias. Política de atención médica. Tiroteos en las escuelas. Nos gusta no tener tantas armas".

Howard Ramos, sociólogo político de la Universidad Western en Ontario, dijo al mismo medio que "esta es una amenaza externa que no creo que la mayoría de los canadienses vivos hubieran sentido o visto".

El Embajador de Canadá en Francia dijo apenas el lunes que las amenazas de invasión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, violan el derecho internacional. “Sólo digo que para respetar el derecho internacional, no se amenaza a los vecinos con una invasión”, dijo Stephane Dion.

“Canadá y México son los primeros, pero los europeos saben que también pueden ser objeto de ataques”, dijo. “Estamos anticipando eso. Están trabajando con nosotros sobre cómo podemos tener una forma cohesiva de convencer a la administración estadounidense de que las guerras comerciales son dolorosas para todos y no algo que se debe hacer entre amigos”.

Otras voces desde Canadá han alertado cómo una anexión simplemente atentaría contra el derecho internacional. JonAllen, investigador principal de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, coincide con esa evaluación en términos inequívocos.

“No hay absolutamente ninguna duda de que cualquier intento de Donald Trump de apoderarse de alguna manera de la tierra de otro país soberano es ilegal en el derecho internacional”, dijo al National Post. “El intento de apoderarse del territorio de otro país en parte o en su totalidad es una de las violaciones fundamentales del derecho internacional”.

Anna Purkey, directora de programas y profesora asociada de derechos humanos en la Universidad de Waterloo, dijo al mismo medio que esto es una amenaza contra la independencia política de Canadá, “pues básicamente significaría que Canadá no debería ser un estado independiente. Ciertamente, no creo que esté actuando de buena fe”.

Purkey de hecho aclaró que si Estados Unidos atacara a Canadá estaría atentado contra un miembro de la OTAN, tendría el deber de defender a ese país contra sí mismo. “Siempre se supuso que el riesgo, la amenaza, vendría de afuera y que los países se unirían”, dijo Purkey. “Si un país (de la OTAN) ejerce la fuerza contra otro… violaría también sus obligaciones bajo la OTAN, y hasta cierto punto, si uno ha violado sus obligaciones, ¿es efectivamente parte de ese instrumento?”.

Por esto mismo han surgido voces en Canadá que piden bloquear al Embajador elegido por Donald Trump en Canadá, congresista de Michigan Pete Hoekstra, hasta que el presidente estadounidense deje de cuestionar la soberanía de Canadá, afirma un experto.

“Podríamos utilizar (esto) como una forma de señalar la seriedad con la que el Gobierno de Canadá está considerando esta conversación inoportuna”, dijo Will Greaves, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Victoria.

Greaves incluso dijo que si Trump no cambia su tono, Canadá debería considerar seriamente excluirlo de la cumbre de líderes del G7, planeada para mediados de junio en Alberta.

“¿Por qué Canadá recibiría, como invitado de honor en su suelo, al jefe de estado del país que está desafiando pública, repetida y directamente nuestra soberanía sobre el lugar que él vendría a visitar?”, dijo.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.