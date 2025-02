Sofía Raygoza halló a su hija desaparecida en 2023, ahora es víctima de feminicidio

En febrero de 2023, Sofía Raygoza denunció la desaparición de su hija Frida Sofía, quien posteriormente fue localizada con vida ese mismo año.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó este miércoles la muerte de la madre buscadora Sofía Raygoza, quien en 2023 denunció la desaparición de su hija Frida Sofía, localizada posteriormente con vida.

Según el comunicado oficial, el trágico hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en el asiento del conductor de un vehículo gris, ubicado en un predio del municipio de Villanueva, Zacatecas.

Ante esta situación, la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra las Mujeres por Razones de Género ha iniciado la correspondiente carpeta de investigación, actuando bajo los protocolos de feminicidio y enfoque diferencial.

Durante el transcurso del lunes 10 de febrero, familiares, asistidos por personal de la institución, llevaron a cabo la identificación y entrega del cuerpo de la víctima. Estos han recibido atención integral y avances de la investigación por parte de las autoridades.

Cabe destacar que en febrero de 2023, la víctima, Sofía Raygoza, reportó la desaparición de su hija Frida Sofía, quien posteriormente fue localizada con vida ese mismo año y así documentado en la carpeta de investigación correspondiente. Por lo tanto, se descarta que el presente hecho tenga relación alguna con el reporte de 2023.

La Fiscalía de Zacatecas afirmó que la investigación continuará bajo la conducción y coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra las Mujeres por Razones de Género y la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.

🚨ELLA SOLO QUERÍA A SU HIJA DE VUELTA🚨 ‼️Así confrontaba la madre buscadora, Sofía Raygoza, al alcalde de #Jerez, Zacatecas, por su hija desaparecida en 2023. #AHORA 🔴⚠️I La activista y madre buscadora, Sofía Raygoza Ceballos, fue hallada sin vida y con rastros de violencia… pic.twitter.com/8nf4GfJ6jC — Josue Aguilar (@josuealeexis) February 12, 2025

En febrero de 2023, Sofía Raygoza presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Zacatecas por la desaparición de su hija de 20 años, Frida Sofía.

Después de varias semanas sin avances en la investigación y ante la aparente inacción de las autoridades, Sofía Raygoza enfrentó al entonces Presidente Municipal de Jerez en Zacatecas, Humberto Salazar Contreras, en un evento público.

En el evento, Raygoza Ceballos exigió la búsqueda activa de su hija, acusando a las autoridades de no hacer lo suficiente para localizar a su ser querido.

La #MadreBuscadora que fue asesina en sábado en el municipio de #Villanueva Zacatecas, Sofía Raygoza había encarado en aquel entonces 2023 al alcalde de #Jerez Humberto Salazar por la falta de empatía y de seriedad en la búsqueda de su joven hija desaparecida. pic.twitter.com/GrjC5F0Jwu — Reportero Ángel Martínez (🐤) (@JOSEANGELMART18) February 11, 2025

"Mi hija está desaparecida, no nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan. Tiene una bebé de seis meses que está esperando. Estoy destrozada porque esa niña no hace nada malo. Lo único que pido es justicia y que hagan algo por todos los desaparecidos”, expresó.

La intervención de la madre buscadora de Zacatecas tuvo un impacto significativo. Como resultado, se reforzaron los protocolos de búsqueda en los ayuntamientos y en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Zacatecas, mejorando así la atención a las víctimas de desaparición de personas. Posteriormente, se anunció la localización con vida de la joven.