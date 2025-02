Un presunto atropello intencionado deja 28 heridos en Múnich; detienen al conductor

MADRID, 13 (EUROPA PRESS).- Al menos 28 personas han resultado heridas este jueves por un supuesto atropello intencionado registrado en la ciudad alemana de Múnich, según un balance preliminar de la Policía local, que agregó que el conductor, un hombre de 24 años y de nacionalidad afgana, fue detenido tras el suceso.

Asimismo, ha recalcado el conductor ha sido detenido "en el lugar". "No representa ningún peligro", aseguró, antes de añadir que los agentes realizaron un disparo contra el vehículo, según la prensa alemana, para romper una de las ventanillas y lograr la salida del conductor, que habría permanecido en el interior tras el atropello.

Posteriormente, el Ministro principal de Baviera, Markus Soeder, ha recalcado que "se sospecha que se trata de un ataque" y ha manifestado que el suceso "demuestra que hay que cambiar algo en Alemania, y rápidamente". "Es suficiente", apuntó, según ha recogido el diario alemán Bild.

Por su parte, el Alcalde de Múnich, Dieter Reiter, se mostró "profundamente impactado" por el suceso y ha resaltado que "sus pensamientos están con los heridos" en el atropello, que tuvo lugar durante una protesta convocada por el sindicato Verdi en la que participaban trabajadores en huelga para reclamar un aumento salarial.

El Canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha anunciado medidas contundentes tras el atropello múltiple registrado este jueves en Múnich y del que se acusa a un joven afgano solicitante de asilo, para el que el mandatario pide la expulsión del país y que responda ante la justicia sin ningún tipo de indulgencia.

Munich: an Agfhan has just driven a Car into a left wing demonstration.

Those people rally of open borders and nonstop replacement migration & his "rights".

He drove a car into their demo. pic.twitter.com/Jf1gYwNUJy

— Martin Sellner (@Martin_Sellner) February 13, 2025