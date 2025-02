VIDEO ¬ El abandono de un recién nacido en el Edomex destapa una cloaca de horrores

La madre del presunto responsable del abandono, identificado como Lucio “N”, ha aportado información que señala que los padres del recién nacido planearon de manera calculada abandonar al menor, primero, presuntamente intentando abortarlo y después de que nació con vida, arrojarlo a “algún canal”.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Gran indignación ha generado el caso de un bebé, de horas de nacido, que fue abandonado a lado de un automóvil. El hecho provocó enojo entre la ciudadanía no sólo porque dejaron al menor en una calle como si de un objeto se tratara, sino por la presunta premeditación con la que los padres llevaron a cabo los actos, sin importar que el infante se encontraba con vida.

La noche del martes 11 de febrero por la noche se difundió en redes sociales que un bebé de sólo horas de nacido había sido víctima de abandono. Los hechos se dieron a conocer a través de un video en el cual se observa a un joven dejando al recién nacido a las afueras de un domicilio ubicado en la calle Ópalo, en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Cámaras de seguridad de una casa en la colonia Fuentes del Valle captó el momento en el que un hombre, que porta lentes y viste con una sudadera blanca, saca de una mochila una bolsa de plástico azul con el bebé en su interior. El sujeto voltea a ambos lados y deja la bolsa en el suelo, a lado de un automóvil estacionado en la calle, y después se retira.

El llanto del recién nacido alertó a los vecinos del lugar, quienes dieron aviso del hallazgo a las autoridades correspondientes, por lo que elementos de la Policía Municipal de Tultitlán se trasladaron a dicha colonia y efectuaron el rescate del menor, para llevarlo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Bicentenario de Tultitlán, donde recibió los primeros auxilios.

De inmediato, internautas difundieron el rostro del presunto responsable del abandono del infante y se solicitó a la ciudadanía en general su colaboración para dar con el paradero del joven para que fuera aprehendido por el delito que cometió. Estas imágenes llegaron a Dulha Utrera, madre del sujeto que abandonó al bebé y quien fue identificado como Lucio “N”, de 18 años de edad.

De acuerdo con declaraciones que la señora Dulha Utrera brindó a diversos medios de comunicación, ella y su esposo conscientes de la gravedad del acto cometido por su hijo, decidieron entregarlo a las autoridades para que enfrentara las consecuencias legales correspondientes, lo que derivó en la aprehensión del joven, quien está acusado del delito de omisión de cuidado.

Sin embargo, la detención del joven no fue sencilla, ya que al acudir a las autoridades del Estado de México, se encontraron con la negativa de recibir al joven, por lo que los padres de Lucio “N” tuvieron que trasladarse a la Ciudad de México, en donde elementos de la la agencia del Ministerio Público CUH-2, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, finalmente lograron aprehender al padre del menor.

Los padres de Lucio “N” también exhibieron el rostro del funcionario que se negó a brindarles la atención para detener a su hijo. Mediante un video mostraron una actitud negligente por parte de un funcionario del Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Cuautitlán Izcalli, quien ignora la petición de los padres para detener a su hijo, por lo que los señores deciden acudir a una instancia de la capital mexicana.

‼️UNA MÁS DE LA @FiscaliaEdomex‼️ Este servidor público del centro de justicia para las mujeres (edifico Rosa) en #Cuautitlan #Izcalli #Edomex, no quiso detener a Lucio “N” sujeto que abandonó a un bebé en Fuentes del Valle #Tultitlan. Sus padres lo quisieron entregar a las… pic.twitter.com/Cm3SQ7GeQk — Fernando Cruz (@FernandoCruzFr) February 13, 2025

El video del abandono también fue del conocimiento de Diana Jaciel “N”, madre el recién nacido y pareja sentimental de Lucio "N", por lo que se apresuró a interponer una denuncia y deslindarse de los hechos, al asegurar que ella había entregado a su hijo para que el padre de éste lo trasladara a una clínica y que que se enteró del abandono de su hijo por los videos que circulan en redes sociales.

En una entrevista difundida por diario Milenio afirmó que desconocía el actuar del padre de recién nacido, y que ella creía que el joven había trasladado a su hijo a un hospital para que recibiera atención médica, por lo que en un primer momento la mujer de 21 años de edad fue considerada una víctima de la situación.

“No, yo lo entregué [al recién nacido] a su papá para que me ayudara, a ver qué podíamos hacer con él, y me dijo que se lo iba a llevar y yo me quedé limpiando, tenía que limpiar porque estaba en mi área de trabajo y no podía dejar todo así. Sí, pensé que lo iba a llevar al hospital o lo iba… no pensé que fuera a hacer lo de tirarlo”, sostuvo Diana Jaciel “N”.

“Estaba trabajando y tuve un dolor muy fuerte en el vientre, me dolía demasiado, y entré al baño, cuando entré al baño este para limpiarme vi que tenía sangre, después del sangrado fue cuando se me vino el bebé, se me vino con todo y la placenta, y ahí fue cuando entré en pánico, no supe qué hacer, estaba desangrándome y me zumbaban los oídos, me zumbaban mucho y veía todo borroso, me sentía muy débil”, detalló la madre del bebé.

"Lucio N." 🇲🇽🚨

Es un joven mexicano que quedó grabado cuando dejó a su hijo recién nacido abandonado en la calle 🍼 😢.

Los propios padres de Lucio lo entregaron a las autoridades 👮 tras hacerse viral el video del abandono 🚫 .pic.twitter.com/kyo7CMyvXy pic.twitter.com/cmSLWX5EVE — Tendencias en Colombia y el mundo (@porqueTcol) February 13, 2025

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando la señora Utrera filtró a los medios de comunicación una conversación entre Diana Jaciel “N” y Lucio "N", en la que presuntamente ambos se ponen de acuerdo para deshacerse del menor, al que incluso la joven califica como “eso”, y pide a su pareja que lo arroje a una barranca, pese a que está consciente de que el menor respira y se mueve.

En las presuntas conversaciones que los padres del infante habrían sostenido se puede leer cómo la mujer le informó a su pareja que ya había tenido al bebé, quien presentaba signos vitales, hecho que no hizo cambiar la decisión de la pareja que ya había acordado “deshacerse” del menor. Primero, intentando arrojarlo por la taza del baño, pero como el tamaño del menor lo impidió, la mujer le pide a Lucio “N” que lo “tire en algún canal”.

Además la madre de Lucio “N” también dio a conocer que su hijo le reveló que Diana Jaciel “N”, dos días antes de dar a luz, ingirió fármacos para abortar. Todo esta situación hizo que la señora Utrera decidiera denunciar a su propio hijo para que diera respondiera por sus actos, ya que, sostuvo, no estaba enterada de que sería abuela sino hasta que se filtraron las imágenes del abandono.

La señora Utrera ha sostenido que, aunque se lo requieran, no va brindar apoyo económico a su hijo Lucio “N” para que afronte las consecuencias penales que deriven del abandono de su nieto, quien, de acuerdo con varios medios, ya se encuentra estable, pese a que, al parecer, nació de manera prematura, ya que hasta el momento se desconoce el tiempo de gestión que tenía Diana Jaciel “N” al momento de parir.

