Pedro Haces y el Verde iban a darle un zarpazo al salarios de millones. Los cacharon

Una reforma que buscaba aplicar la "cobranza delegada" por créditos a través de la nómina de los trabajadores pretendía ser recuperada en el Senado tras ser aprobada con cambios en San Lázaro, pero el anuncio de un veto de la Presidenta Sheinbaum y el rechazo que causó entre la población y los mismos legisladores de Morena la frenaron, al punto de que ha sido desconocida por sus propios autores y promoventes.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– Una reforma abusiva que plantea el cobro de crédito de la nómina de las y los trabajadores por parte de instituciones bancarias reapareció en la discusión a principios de febrero y, así como surgió fue repudiada no sólo por Morena, el partido mayoritario, sino por la Presidenta Claudia Sheinbaum y, a partir de ese momento, incluso por quienes la promovían desde hace varios años a pesar de las objeciones y el veto con el que ya había amenazado también el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El 5 de febrero pasado estaba convocada una reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, en el Senado. El orden del día incluía un solo punto: el "análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros", devuelto por la Cámara de Diputados en su momento.

Sin embargo, el día marcado se comunicó a través de la Gaceta del Senado que la reunión de Comisiones Unidas quedaba pospuesta hasta nuevo aviso, ante las críticas por esta reforma que consideraron abusiva de los trabajadores. En las últimas semanas, señalaron a Pedro Haces, mano derecha del coordinador morenista Ricardo Monreal en la Cámara Baja, y al Partido Verde, aliado de Morena, de estar detrás de la reforma.

La reforma, avalada por el Senado, también fue aprobada en la Cámara de Diputados el 17 de marzo de 2022, pero con cambios, por lo que regresó al Senado. Ahí se precisa que fue propuesta en el Senado de la LXIV Legislatura "de fecha 20 de diciembre de 2018, [por] los Senadores Pedro Miguel Haces Barba y Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena".

Un día después, el 18 de marzo de 2022, incluso el entonces Presidente López Obrador criticó esta iniciativa:

"No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, permite el sustento de la familia. No se puede usar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco, ninguna institución financiera debe prestarse", dijo en su conferencia matutina de aquel día. Por ello, quedó congelada al regresar al Senado, donde debían votarse los cambios hechos en San Lázaro hace más de dos años atrás.

¿Qué propone la iniciativa?

La misma Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió de los peligros de esta iniciativa, conocida como de "cobranza delegada". "Van en contra de lo previsto por los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo y 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (tope de endeudamiento del 30 por ciento), así como los criterios del Poder Judicial que tutelan los derechos de protección al salario del trabajador", explicó el organismo.

"Crear la libranza con carácter de irrevocable es una medida que limita totalmente la posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo de crédito, si éste no resulta conveniente, o bien, encuentran otro esquema de refinanciamiento más benéfico, independientemente de que la diferencia en tasas sea mucha o poca", añadió.

Además, la Condusef alertó que la capacidad de endeudamiento de una persona no debe exceder el 35 por ciento de su percepción o ingresos netos, de ninguna forma sobre sus ingresos ordinarios o brutos. "La percepción neta es en realidad el margen estricto de maniobra y de gasto que tienen los ciudadanos para subsistir", remarcó.

"Adicionalmente, la administración de la retención de la nómina y los enteros a la institución financiera se convierten en una carga para las áreas de recursos humanos de los patrones, sin posibilidad de realizar cobro alguno", concluyó.

¿Qué dijo la Presidenta Sheinbaum?

El 7 de febrero, tras la suspensión de la reunión de comisiones en el Senado ante la polémica, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le puso un alto en seco a quienes promovían la iniciativa, la cual la mandataria federal calificó como "abusiva". "Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro, no estamos de acuerdo. El salario del trabajador es el salario del trabajador. Entonces, espero que no la apruebe el Senado de la República y, si la llegara a aprobar, la vamos a vetar", afirmó.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que la propuesta podría tener consecuencias negativas para la sociedad y la economía del país. "Nosotros no estamos de acuerdo; el salario de los trabajadores es intocable", subrayó.

Este jueves, reiteró que si se aprueba la reforma que plantea el cobro de crédito de la nómina de las y los trabajadores por parte de instituciones bancarias, la vetará, y explicó que desconoce si el Diputado de Morena Pedro Haces presentó dicha iniciativa. "Puede haber una opinión personal, pero siempre tiene que ceñirse a la opinión del Grupo Parlamentario, pues por eso está en un Grupo Parlamentario", aseguró.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la permanencia de personajes como Haces en Morena pueda afectar al partido, Sheinbaum dijo: "Morena tiene política de alianzas como cualquier partido político. El asunto es si esto define tus principios o tu política. Entonces, hay alianzas. En el libro del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador, en el último, el de Gracias, tiene una parte muy buena sobre esto, donde platica, se refiere, a cuando él fue el presidente del PRD y platica cómo Ricardo Monreal gana el Gobierno de Zacatecas, que es la primera vez que un partido de izquierda ganara —después el PRD dejó de ser un partido de izquierda, un partido que apoyara el pueblo de México y se alió al PRIAN y al poder—, pero en su momento, todavía no existía Morena ni se pensaba, el Presidente fue el presidente del PRD".

Haces y el Partido Verde se desmarcan de la reforma

La semana pasada, tras la explosión de la polémica y el primer aviso de veto de Sheinbaum, Pedro Haces señaló que se hicieron cambios a su propuesta, ya que la original no estipulaba ningún descuento a los trabajadores.

¡Es falso! ¡No se dejen engañar! La iniciativa original que presenté para reformar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, impedia que se abusará de las y los trabajadores. Desde el 2022 estoy en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados que modificó… pic.twitter.com/ihpwiIGQ46 — Pedro Haces (@PedrohacesO) February 8, 2025

A través de su cuenta de X, Haces publicó un video en el cual afirmó que su iniciativa original era una "estrictamente con fines de protección de los intereses de las y de los trabajadores frente a los abusos de algunas instituciones de crédito no reguladas", la cual "no tiene nada que ver" con la que fue recientemente frenada en el Senado.

"Desde el 2022 estoy en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados que modificó en su totalidad el espíritu de la propuesta original y que se pretendía votar en el Senado el pasado 5 de febrero. Como dirigente nacional obrero y como legislador, siempre defenderé a las y los trabajadores mexicanos", señaló el Senador en su publicación.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también se desmarcó. La vicecoordinadora del Partido Verde en el Senado de la República, Karen Castrejón Trujillo, rechazó que la iniciativa que busca implementar descuento obligatorio a los trabajadores para el cobro de créditos de nómina sea del Partido Verde.

"No somos promoventes y no estamos promoviendo su aprobación en el Senado de la República", afirmó en un comunicado. Aseguró que la propuesta que se presentó en el 2018 en el Senado de la República no fue del Partido Verde, sin embargo, fue aprobada con 84 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones en 2021 y turnada a la Cámara de los Diputados, donde también fue aprobada en la Comisión de Hacienda y en el pleno de la Cámara por 237 votos a favor y 201 en contra.

Castrejón dijo que desconocía por qué se le quiere adjudicar la autoría de esta propuesta al Partido Verde cuando "no somos promoventes, ni estamos promoviendo su aprobación en el Senado".

Reforma no tiene futuro, dice Morena

Sheinbaum fue la voz cantante sobre esta reforma, pero los líderes morenistas en el Congreso también se posicionaron de forma similar.

El presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, fue contundente con respecto a la reforma. “No le veo futuro… no le veo posibilidades…. Nosotros no vamos a tomar nunca una decisión contraria a los trabajadores del país. Faltaba más que ayer en el aniversario de la Constitución, hayamos comentado cómo en los gobiernos neoliberales hicieron pedazos el artículo 123 constitucional, y nosotros vayamos a meter una cosa de esa naturaleza. Yo no veo ninguna condición para que eso se apruebe”, señaló.

El vicecoordinador de los diputados morenistas, Alfonso Ramírez Cuevas, fue igual de tajante. “Lo bueno es que desde el principio yo entré en contacto con ellos, les dije que era inaceptable para nosotros como diputados que esta iniciativa se disputara. Hablé con Cuauhtémoc Ochoa (presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado), hablé con todos y quedamos en acuerdo de que no se discutiría. Yo creo que hay un acuerdo entre todos de que no tiene por qué discutirse este tema, ya ha sido rechazado, hay una condena nacional a querer cobrar a los chinos y afectar a los trabajadores”, detalló.

El senador Emmanuel Reyes expresó asimismo su firme oposición a la propuesta, alineándose con la postura de la Presidenta Sheinbaum. “Coincidimos y reforzamos la posición de nuestra presidenta: el salario de los trabajadores no debe comprometerse de manera irrevocable. Esta iniciativa limita su derecho a decidir cómo pagar sus créditos y podría afectar su estabilidad económica”, declaró.

Ante la andanada, el lunes pasado Pedro Haces se posicionó en contra de su propia reforma. "Yo tampoco estoy de acuerdo con esa iniciativa, porque no es la mía. Creo que ya quedó claro. Nunca iré en contra de un trabajador o trabajadora mexicana. Nunca".

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.