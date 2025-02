Trump se reunirá con Putin y Zelenski para finalizar guerra, con la OTAN involucrada

Madrid, 13 de febrero (EuropaPress).- El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves que el Presidente Donald Trump negociará directamente con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski, con los aliados de la OTAN jugando un papel, aunque no aclaró si estarían presentes en la mesa de negociación.

"Trump llamó a los dos, a Putin y Zelenski, a los dos. Cualquier negociación será con ambos", ha señalado el jefe del Pentágono en declaraciones al término de la reunión de ministros de Defensa aliados en Bruselas marcada por la decisión de Washington de iniciar un proceso "de inmediato" con Rusia para acabar con el conflicto en Ucrania. En todo caso no detalló si sentará a los dos a la vez.

En este sentido, Hegseth aseguró que los miembros europeos de la OTAN "jugarían un rol", aunque no aclaró si estarían presentes en la negociación, que inicialmente se limitaría a Trump y a los líderes de Rusia y Ucrania. Añadió que la parte "central" del acuerdo sería con los líderes ruso y ucraniano, aunque reconoció que el resultado del proceso "afecta a mucha gente".

BREAKING: Secretary Of Defense Pete Hegseth refuses to answer whether they will ask Vladimir Putin to concede *anything* in negotiations with Ukraine. The U.S. has usurped NATO and given Putin what he wants. Disgraceful display of subservience to Russia. pic.twitter.com/tz0qX6YKxy

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) February 13, 2025