EU lleva a Europa discurso antimigrantes; se burla de Greta Thunberg y elogia a Musk

Múnich/Nueva York/Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo/Europa Press).– Europa está ansiosa. Busca claridad sobre el Presidente Donald Trump respecto de Rusia y Ucrania. En cambio tuvo al Vicepresidente J.D. Vance, quien se reunió con Volodímir Zelenski después de lanzar un discurso en Múnich para apoyar a los partidos de extrema derecha, entre ellos Alternativa para Alemania (AfD), que Moscú también ha respaldado mediante campañas de desinformación.

En su discurso ante los líderes europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vance los reprendió por no defender lo suficiente “los valores democráticos” y ofreció lo que equivalía al respaldo político de la Casa Blanca a la extrema derecha europea. A los europeos, Vance los instó a poner fin a su oposición a los partidos antiinmigratorios como la AfD, algunos de los cuales han sido clasificados como extremistas por la inteligencia alemana, y dijo que el esfuerzo por marginarlos a ellos y a sus ideas radicales equivalía a una acción antidemocrática.

El Vicepresidente de Estados Unidos también ha aludido a las denuncias de la Unión Europea por la injerencia rusa en la redes sociales. “Expresar opiniones no constituye una interferencia electoral, incluso cuando las personas expresan opiniones fuera de tu propio país e incluso cuando esas personas son muy influyentes”, dijo respecto de la reciente aparición del magnate Elon Musk, en un reciente mitin del ultraderechista partido Alternativa para Alemania.

JD Vance to Germans: If American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk.

(Elon Musk is advocating for the far-right Nàzi-loving AfD party) pic.twitter.com/9G6hj0NRiZ

