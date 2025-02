No es posible frenar elección al Poder Judicial, corrige Magistrada a Piña y aliados

La Magistrada Mónica Soto desestimó las objeciones de Norma Piña y otros ministros de la SCJN, asegurando que la elección al Poder Judicial sigue en pie y no puede ser detenida por amparos.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Magistrada Mónica Soto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirmó este viernes que nada podrá detener la elección al Poder Judicial, pese a los intentos de la Ministra Norma Piña y otros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interrumpir el proceso electoral.

"Es importante dejarlo claro: fue aplicar el Artículo 41 de la Constitución, que establece que en materia electoral no proceden las suspensiones, por lo que no es posible frenar un proceso electoral democrático", sostuvo.

La Magistrada Mónica Soto aseguró que el proceso electoral seguirá su curso y alcanzará un buen desenlace: "En resumen, el proceso electoral va y llegará a buen puerto".

Además, destacó la importancia de que la ciudadanía confíe en que cuenta con un Tribunal Electoral, con principios y valores consagrados en la máxima Ley.

"Que la ciudadanía tenga la certeza de que cuenta con un tribunal electoral fuerte y que está sustentado en los principios y valores que se establecen en nuestra Constitución política querida", garantizó.

Sheinbaum celebra resolución de la Corte

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también sostuvo que, tras la resolución de la Corte, se confirmaba que la elección judicial se llevaría a cabo sin ninguna barrera, ya que se regresan a los jueces de amparo las suspensiones y se recuerda que en materia electoral no habrá excepciones.

Indicó que se hará historia el primero de junio, cuando la elección de jueces, magistrados y ministros se llevará a cabo por los mexicanos a través del voto. Incluso, la Corte reconoció que las sanciones impuestas por algunos servidores no son procedentes.

"La resolución de la corte fue muy interesante porque había salido una propuesta de resolución de un ministro que iba en contra de la reforma al Poder Judicial, pero la propuesta al final y la resolución sería bueno que la semana que entra vengan Zaldívar y Ernestina. Lo que entiendo es que la reforma al Poder Judicial va; esa es la resolución de la Corte. La elección de jueces… va, ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones, pero establece que en la Reforma Electoral no hay suspensiones. Entonces es muy interesante: ya la Corte reconoció que es un tema electoral, que las sanciones que habían impuesto algunos servidores no son procedentes, que les dan 24 o 48 horas. Pero en esencia, el 1 de junio vamos a hacer historia porque, por primera vez en México y el mundo, vamos a elegir a jueces", dijo la mandataria federal.