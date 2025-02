Lala, Peñoles y otras gigantes rapiñaron comunidades y dejaron veneno: Red Nacional

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Transnacionales que llegaron a México durante los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto son responsables de afectaciones diversas regiones y zonas que hoy están en una situación de emergencia sanitaria y ambiental debido a las laxas normativas que le permitieron a estas empresas instalarse sin rendir cuentas en materia de medio ambiente, mismas que permanecen por la falta de regulación.

La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer), ha identificado hasta 70 regiones y zonas de emergencia sanitaria y ambiental que urge atender por las afectaciones que han ocasionado la industria y agroindustria, desde al medio ambiente y la salud de las personas que ahí habitan. Estas mismas empresas están detrás de numerosas enfermedades en las comunidades cercanas, desde insuficiencia renal crónica, leucemia, cáncer o malformaciones al nacer, hasta enfermedades inmunológicas, entre otras.

En La Laguna, en Coahuila, por ejemplo, hay además una mezcla de actividades industriales y agroindustriales que extraen mucha agua para la producción de alfalfa que a su vez se usa para la producción de leche de la empresa Lala. En esa misma zona se encuentra la cuarta siderúrgica de plomo más grande del mundo: la empresa Peñoles, que ha generado niveles legendarios de contaminación de plomo, cadmio y otros metales. O al norte de la Ciudad de México, donde el suelo todavía guarda como depósito de cromo hexavalente de hace 50 años que dejó la empresa Bayer bajo el nombre de Cromatos.

En la zona del Salto en Jalisco, a su vez, se ubica uno de los ríos más contaminados del país porque múltiples industrias arrojan, sin ningún tipo de cortapisas, sus residuos tóxicos. En el mismo sentido, se tiene identificada toda la línea de la frontera con Estados Unidos, la cual está llena de industrias que están importando basura plástica y electrónica desde el vecino del norte.

Otro ejemplo es Granjas Carroll, que llegó a México en 1994, específicamente al Valle de Perote; dedicada a la producción masiva de cerdos. Las denuncias que los pobladores han presentado llevan más de 20 años, principalmente, por la desaforada contaminación y el incremento de enfermedades que no han tenido respuesta más que la indiferencia.

El ambiente en las comunidades de esa zona ubicada en los límites de Puebla y Veracruz se caracteriza por la fetidez del aire, los enjambres de moscas, contaminación de mantos freáticos, pozos y lagunas. Además proliferan las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel, hasta crónico-degenerativas. Dicha empresa es propiedad de la mayor productora global de cerdos: la empresa privada china WH Group, a través de su subsidiaria Smithfield Foods de origen estadounidense.

“Son diversas empresas, agroindustrias, actividades extractivas o actividades metabólicas urbanas como la generación de basura o de agua, etcétera, que generan las mega urbes y que forman espacios donde se sacrifica la salud de la población y ocasiona problemas gigantescos. Estos lugares no son cuatro o cinco en el país, son decenas de lugares. Son cada vez más y se debe al desarrollo del neoliberalismo. Se deben al desarrollo del libre comercio”, comentó el doctor Andrés Barreda , de la Facultad de Economía de la UNAM, en entrevista con SinEmbargo.

Tras más de 20 años de lucha de comunidades afectadas y científicos de todo el país fue que se fundó la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia a inicios de febrero de 2025; y en su primer encuentro participaron 186 personas de comunidades afectadas de 18 entidades federativas, así como 65 organizaciones de base comunitaria.

“Hemos atestiguado el deterioro progresivo de nuestro entorno y de la salud de nuestras familias y comunidades, lo cual nos motivó a organizarnos localmente”; sostienen que en esas regiones proliferan enfermedades crónico-degenerativas provocadas por la exposición permanente a sustancias tóxicas y peligrosas, “permitida, tolerada y hasta encubierta” por las autoridades de todos los partidos políticos. El objetivo es frenar la devastación socio-ambiental para la recuperación de entornos vitales.

Lo anterior porque, de acuerdo con el doctor de la UNAM y el doctor Pedro Hipólito Rodríguez del Ciesas Golfo, el crecimiento industrial en el país no tiene control: “la propuesta de inversión de capital se ve con tanto entusiasmo porque va a generar empleo y salarios, pero no se observa cómo se han modificado los marcos regulatorios de muy laxa normatividad en materia de inversión para uso de recursos y para la contaminación. No se observa cómo van a seguir las viejas reglas del neoliberalismo”, comentó Barreda.