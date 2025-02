¿Te cuesta borrar fotos y correos? Consejos para combatir el apego a los recuerdos

Madrid, 15 de febrero (EuropaPress).- El apego a objetos puede hacer que se acumulen de manera excesiva, lo que puede terminar generando problemas tanto físicos como mentales. Los expertos alertan ahora también contra el apego digital en aquellas personas que tienen miedo a perder recuerdos o información, lo que les lleva a almacenar archivos digitales innecesarios, lo que puede afectar la salud mental.

Según recomiendan, desprenderse de lo que ya no aporta valor, tanto en el entorno físico como en el digital, mejora la claridad mental y el bienestar emocional. Aprender a eliminar lo innecesario, enfocarse en el presente, hacer limpieza mental digital y redescubrir el valor de lo tangible son algunas de las estrategias más adecuadas.

El apego es una conexión emocional con algo, ya sea una persona o un objeto. Este vínculo con los objetos físicos puede hacer que se acumulen cosas por la falsa creencia de que aportan felicidad y tranquilidad, lo que puede provocar dependencia y dificultad para deshacerse de ellos.

Y, tal como ocurre con lo material, en el ámbito digital este apego se manifiesta en la retención masiva de imágenes, videos, correos electrónicos y documentos sin un propósito o utilidad real, muchas veces motivada por el miedo a perder recuerdos valiosos o información importante.

Y, aunque almacenar archivos en exceso parece inofensivo por no ocupar un espacio físico tangible, puede generar ansiedad, estrés y una sensación de saturación que afecta la salud mental, señalan los expertos.

El temor a olvidar momentos significativos, la idea de que un archivo podría ser útil en el futuro o la percepción de que eliminar datos equivale a borrar parte de la propia historia, genera un vínculo emocional con los datos digitales que pueden dificultar la limpieza digital.

Este apego suele estar relacionado con la incertidumbre, el miedo a la pérdida y la necesidad de control, afectando especialmente a personas con altos niveles de ansiedad o perfeccionismo. En algunos casos, la acumulación de archivos digitales también puede estar vinculada con la soledad o la inseguridad, funcionando como un medio para aferrarse al pasado o a relaciones que ya no forman parte de la vida de alguien.

En los casos más extremos, la incapacidad para deshacerse de información irrelevante, combinada con la falsa sensación de seguridad que genera guardar todo "por si acaso", puede derivar en lo que se conoce como 'Síndrome de Diógenes Digital'".

Por ello, Elena Luengo, directora de Innovación de Cigna Healthcare España, señala que: "Limpiar no sólo implica poner orden, muchas personas sienten un gran beneficio emocional y les ayuda a gestionar situaciones difíciles, estrés y ansiedad. Es una forma de recuperar el control sobre lo que nos rodea y está en nuestras manos. E, igual que la limpieza física contribuye al bienestar, mantener el espacio digital organizado puede mejorar la claridad mental y reducir el estrés. Al eliminar archivos innecesarios y estructurar mejor nuestra información, ganamos en eficiencia y bienestar. Así como aprendemos a soltar objetos materiales que ya no necesitamos, es fundamental entrenarnos para hacer lo mismo en nuestros dispositivos digitales, desprendiéndonos de aquello que ya no nos aporta valor".