Zelenski llama a la formación de un "ejército europeo" para hacer frente a Rusia

Zelenski propuso crear un ejército europeo para defenderse de Rusia y criticó la postura incierta de EU en seguridad y en las negociaciones sobre minerales.

Madrir, 15 de febrero (EuropaPress).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abogó este sábado por la constitución de un "ejército europeo" como paso siguiente en la defensa de su país contra la invasión rusa y por la protección de sus países frente a amenazas exteriores en medio de dudas sobre el respaldo actual de Estados Unidos.

"Creo sinceramente que ha llegado la hora de crear las Fuerzas Armadas de Europa", manifestó Zelenski durante su intervención en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra en la ciudad alemana.

"No es más difícil que lo que hemos hecho hasta ahora para plantar cara a Rusia. No se trata sólo de incrementar el gasto en Defensa. Hace falta dinero pero el dinero, por sí solo, no detiene a un asalto enemigo. No se trata de presupuestos, sino de defender el hogar de uno", añadió Zelenski.

"Creo en Europa. Y ustedes deberían creer. Y les pido que actúen, por ustedes mismos, por Europa, por los pueblos de Europa, por sus naciones, por sus hogares, por sus hijos y por nuestro futuro común. Para ello, Europa debe volverse autosuficiente, una fuerza común unida, ucraniana y europea", reiteró antes de apuntar que la nueva Administración Trump ha abierto una etapa de incertidumbre en el frente contra Rusia.

Zelensky received a standing ovation as he began speaking in Munich. “The time has come—European armed forces must be created.” A stark contrast to yesterday’s lecture on democracy. pic.twitter.com/OtVLCL7FFl — Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 15, 2025

"Pero, si no lo hacemos nosotros, ¿quién podrá detenerlos? Seamos francos: hoy no podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos diga "no" a Europa en cuestiones que la amenacen", indicó.

El Presidente ucraniano también abordó las difíciles conversaciones de incorporación de su país a la OTAN, en particular después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, diera esta semana por imposible la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica.

"No voy a quitar de la mesa la incorporación de Ucrania a la OTAN pero, ahora mismo, el miembro más influyente de la OTAN parece ser Putin, porque sus caprichos parecen estar bloqueando sus decisiones, a pesar de que ha sido Ucrania quien ha parado los pies a Rusia, no un país de la OTAN, ni tropas de la OTAN", dijo Zelenski.

Para rematar el distanciamiento exhibido con la Administración Trump durante esta conferencia de Múnich, Zelenski ha criticado una vez más que la apertura de un diálogo directo entre Trump y Putin representa la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia alcancen un acuerdo sobre Ucrania sin la participación de Kiev, algo que el Presidente considera inadmisible.

"I really, really believe that time has come that Armed Forces of Europe must be created," - President Zelenskyy at the Munich Security Conference https://t.co/qTW2U9dnOs pic.twitter.com/63ibAts8d0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 15, 2025

"Jamás voy a aceptar ningún tipo de acuerdo que se firme sin nuestra participación y esta misma regla debe aplicarse al resto de Europa", declaró Zelenski antes de avisar que Putin tiene la intención última de convertir a Trump en un "elemento más del decorado para su actuación", escondida en un falso aperturismo para negociar.

Acuerdo sobre minerales

En las últimas horas, medios estadounidenses dieron a conocer los pormenores de las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania por las que Trump habría condicionado la ayuda a Kiev a cambio de la posesión del 50 por ciento de los minerales de tierras raras del país, una oferta que Zelenski rechazó en las últimas horas, según fuentes del Financial Times.

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó la propuesta a Zelenski en un borrador durante una reunión mantenida el miércoles, según múltiples fuentes a la cadena estadounidense NBV.

Zelenski no firmó el documento y respondió que necesitaba más tiempo sobre pronunciarse al respecto, además de insistir en que las garantías de seguridad estadounidenses y europeas deben estar vinculadas directamente a cualquier acuerdo sobre las reservas minerales, según Financial Times.

La Administración Trump ha señalado que espera que Kiev le conceda acceso a sus recursos naturales, incluidos tierras raras, así como que se comprometa a comprar exportaciones energéticas estadounidenses, a cambio de su apoyo militar y económico contra Rusia.

